Nachdem sie eine große Dominanz im französischen und europäischen Fußball etabliert und die aktuellen Trophäen der Ligue 1 und der UEFA Champions League in ihr Museum geholt haben, hat Paris Saint-Germain während der Sommer-Transferperiode eine unerwartete und feste Entscheidung getroffen. Die Führung der Pariser Großmacht hat den Transfer von zwei portugiesischen Mittelfeldspielern, Vitinha und João Neves, die derzeit im Mittelpunkt des Interesses der führenden Clubs des Kontinents stehen, vollständig blockiert.

Während europäische Fußball-Insider weiterhin Gerüchte verbreiten, hat der Pariser Club bekannt gegeben, dass er seine Schlüsselspieler für kein Geld verkaufen wird.

Florentino Pérez' Wahlkampf und PSGs Gelassenheit

FOLGLICH, Spaniens prestigeträchtige Mundo Deportivo berichtet, dass der Transfer dieser talentierten Akteure zu Real Madrid absolut unmöglich ist. Selbst wenn Florentino Pérez, der Besitzer des Madrider Clubs, eine astronomische Summe von 150 Millionen Euro bietet, die den Transfermarkt erschüttert, wie der Öffentlichkeit versprochen, werden die Pariser einem solchen Deal niemals zustimmen.

Insider des Pariser Clubs sind sich der politischen Spiele hinter dieser Situation sehr wohl bewusst:

Wahlspiele: Die PSG-Führung versteht, dass das Interesse des Madrider Superclubs direkt mit den Präsidentschaftswahlen von Real Madrid verbunden ist, an denen Florentino Pérez teilnimmt, und über reine sportliche Prinzipien hinausgeht.

Position der Nichteinmischung: Die Pariser Seite weigert sich strikt, durch ihre Fußballer als Vermittler in diesen internen politischen Prozessen in Spanien und im Wahlkampf von Pérez aufzutreten.

Spielerloyalität und Pläne des Pariser Teams

Am wichtigsten ist, dass die interne Atmosphäre in der französischen Hauptstadt derzeit extrem stabil und ruhig ist. Laut internen Clubquellen haben weder Vitinha noch João Neves den Wunsch, das Team zu verlassen oder nach Madrid zu wechseln.

Spielername Position auf dem Feld Endgültige Transferentscheidung des Clubs Vitinha Zentraler Mittelfeldspieler Nicht zu verkaufen! Völlig geschlossen für Verhandlungen. João Neves Defensiver Mittelfeldspieler Nicht zu verkaufen! Schlüsselteil des zukünftigen Projekts des Clubs.

Da die Spieler selbst in der aktuellen Meistermannschaft glücklich sind, macht sich die PSG-Führung keine Sorgen über mögliche finanzielle Angriffe oder offizielle Anfragen in Höhe von 150 Millionen Euro von Real.

Hintergrundkontext: Transferkriege zwischen PSG und Real Madrid standen schon immer im Rampenlicht der Fußballwelt. Nach dem Transfer von Kylian Mbappé zeigen die Pariser deutlich, dass sie ihre Stars nicht leicht an die Madrider Großmacht verlieren wollen. Besonders in einer Zeit, in der das Team in der UEFA Champions League triumphiert hat, dient die Bindung von Kernfiguren wie Vitinha und Neves als Grundlage für die zukünftigen neuen Siege des Clubs.

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