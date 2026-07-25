Real Madrid arbeitet an Rodri-Transfer

Real Madrid prüft die Möglichkeit, den Mittelfeldspieler von Manchester City Rodri, im kommenden Sommer-Transferfenster zu verpflichten. Laut dem Journalisten David Ornstein von The Athletic haben die Madrilenen erste Schritte bezüglich des Transfers des spanischen Fußballers eingeleitet.

Bisher wurden noch keine offiziellen Gespräche zwischen den beiden Vereinen geführt. Dennoch wird berichtet, dass die Real-Führung die Chancen auf eine Einigung als hoch einschätzt.

Real möchte den Transfer bereits diesen Sommer realisieren

Dem von David Ornstein und Mario Cortegana vorbereiteten Bericht zufolge plant Real Madrid nicht, Rodri als langfristige Option zu holen, sondern ihn direkt im kommenden Sommer-Transferfenster zu verpflichten.

Der Madrider Klub hat bisher kein offizielles Angebot an Manchester City gesendet. Es wurde auch nicht bekannt gegeben, ob Verhandlungen über die Ablösesumme oder Konditionen zwischen den Parteien begonnen haben.

Die Quelle betonte jedoch, dass Real fest davon überzeugt ist, dass dieser Transfer realisierbar ist.

„Manchester City“ möchte Rodri nicht abgeben

Der Verein aus Manchester hat die Absicht, einen seiner wichtigsten Mittelfeldspieler im Team zu halten.

Berichten zufolge hofft die City-Führung, dass Rodri unabhängig davon, ob er einen neuen Vertrag unterschreibt oder nicht, auch in der kommenden Saison im Verein bleibt.

Dies könnte die Transferverhandlungen für Real erheblich erschweren, da der aktuelle Vertrag des Spielers noch eine Laufzeit von mehr als einer Saison hat.

Wann läuft Rodris Vertrag aus?

Der Vertrag des Kapitäns der spanischen Nationalmannschaft mit Manchester City läuft bis zum Juni 2027 .

Hauptinformation Detail Spieler Rodri Aktueller Verein Manchester City Interessierter Verein Real Madrid Vertragslaufzeit Bis Juni 2027 Offizielle Verhandlungen Noch nicht begonnen

Aus diesem Grund hat Manchester City eine starke Verhandlungsposition und ist nicht gezwungen, den Spieler zu verkaufen.

Warum hat sich Real ausgerechnet für Rodri entschieden?

Rodri zeichnet sich dadurch aus, dass er im zentralen Mittelfeld das Spieltempo bestimmt und die Balance zwischen Abwehr und Angriff wahrt.

Die Tatsache, dass er Kapitän der spanischen Nationalmannschaft ist, unterstreicht zudem seine Führungsqualitäten. Real könnte das zentrale Mittelfeld mit einem erfahrenen Weltklasse-Mittelfeldspieler weiter stärken wollen.

Die finanziellen Bedingungen des Transfers, Rodris persönliche Haltung und die mögliche Preisforderung von Manchester City wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Entscheidende Verhandlungen stehen noch bevor

Derzeit befindet sich ein möglicher Wechsel von Rodri zu Real nur in der Phase des Interesses und erster Vorarbeiten durch die Madrilenen.

Ein offizielles Angebot, Klubgespräche und die Entscheidung des Spielers werden über das Schicksal dieses Transfers bestimmen. Da Manchester City entschlossen ist, ihn zu halten, wird eine Einigung voraussichtlich nicht einfach sein.

Ist Rodri Ihrer Meinung nach die ideale Verstärkung für das Mittelfeld von Real Madrid? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.