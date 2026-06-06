Neue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am Klub

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Neue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am Klub

In der Eigentumsstruktur des Londoner Klubs Tottenham stehen erhebliche Veränderungen bevor. Eight Sports Capital hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer 24,99-prozentigen Beteiligung an Enic, der Muttergesellschaft des Klubs, getroffen. Diese Aktien werden von Daniel Levys Familientrusts verkauft, doch diese Transaktion hat keinen Einfluss auf die Kontrolle der Familie Lewis über den Klub. Laut Goal.com berichtet .

Wie The Telegraph meldet, hat Eight Sports Capital Limited am Freitag einen Vertrag über den Kauf eines Viertels von Enic Sports and Developments Holdings Limited unterzeichnet. Dieser Anteil wird über Unternehmen verkauft, die zu Trusts gehören, die zum Nutzen von Daniel Levys Kindern eingerichtet wurden. Nach Abschluss der Transaktion wird Levys Anteil an Enic auf 4,89 % sinken.

In seiner Erklärung bekundete Eight Sports Capital seine Bereitschaft, mit den Aktionären, der Führung und den Fans von Tottenham für die Entwicklung und den Erfolg des Klubs zusammenzuarbeiten. Diese Ankündigung kam jedoch für die Führung von Enic und Tottenham überraschend. Klubvertreter gaben an, von einem solchen Verkauf durch Daniel Levys Familientrust nichts gewusst zu haben.

Es ist hervorzuheben, dass dieses Geschäft die Führung von Tottenham nicht verändert. Die Familie Lewis bleibt Eigentümerin der Mehrheitsbeteiligung. Der verkaufte Minderheitsanteil gewährt keine Stimmrechte im Verwaltungsrat oder Vertretung im Exekutivkomitee. Die Klubführung betont, dass sie sich darauf konzentriert, die den Fans am Saisonende gegebenen Versprechen einzuhalten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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