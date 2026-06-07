Alexander Zverev überwindet seine Ängste: Historischer Sieg bei Roland Garros

·152·Sport
Alexander Zverev überwindet seine Ängste: Historischer Sieg bei Roland Garros

Boris Beckers "schwere Last" ist endlich von den Schultern genommen: Alexander Zverev hat das Turnier von Roland Garros zu seinem wahren Terrain gemacht. Die internationale Presse zollt dem deutschen Kämpfer und seinem würdigen Gegner Respekt. Alexander Zverev sicherte sich seinen ersten Grand-Slam-Titel, nachdem er Flavio Cobolli in einem spannenden Finale am Sonntag besiegt hatte. Laut Goal.com berichtet .

L'Equipe betonte, dass das 89-jährige Warten auf einen deutschen Champion beendet ist: "Nachdem Jannik Sinner in der zweiten Runde ausgeschieden war, galt Zverev als Hauptfavorit, und er hat diese Erwartungen über zwei Wochen hinweg voll erfüllt." Le Figaro schrieb, dass Alexander Zverev nach einem nervenaufreibenden Finale seine inneren Ängste überwunden und den lang ersehnten Sieg errungen habe.

Italiens La Gazzetta dello Sport würdigte auch den unterlegenen Landsmann: "Ein großartiger Cobolli reichte nicht; Roland Garros gehört Zverev! Flavio drängte ihn bis in den fünften Satz, gab aber schließlich auf. Sascha beendete das Match in Tränen und umarmte Flavio Cobolli, einen seiner engsten Freunde auf der Tour."

Die spanische Zeitung AS würdigte Zverevs jahrelange harte Arbeit: "Endlich Champion! Das Sprichwort 'Es ist nie zu spät' hat sich bewahrheitet. Alexander Zverev hat die größte Lücke in seiner glänzenden Karriere geschlossen und ist Grand-Slam-Sieger geworden." Marca stellte fest, dass er in die Riege der Tennislegenden aufgestiegen ist und die Zweifel von Landsleuten wie Boris Becker zerstreut hat.

TennisAlexander ZverevRoland GarrosGrand SlamSport
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Florentino Pérez wiedergewählt und holt José Mourinho zu Real Madrid zurückFlorentino Pérez wiedergewählt und holt José Mourinho zu Real Madrid zurückGestern, 18:54Wie reagierte Yamal auf Dembélés Gewinn des Ballon d’Or?Wie reagierte Yamal auf Dembélés Gewinn des Ballon d’Or?Gestern, 18:29Lamine Yamal gibt ungewöhnliches Versprechen für WM-Titel 2026 abLamine Yamal gibt ungewöhnliches Versprechen für WM-Titel 2026 abGestern, 18:17Bei welchem Klub könnte Bernardo Silva seine Karriere fortsetzen?Bei welchem Klub könnte Bernardo Silva seine Karriere fortsetzen?Gestern, 18:11Deschamps reagiert auf Kritik am Spielstil FrankreichsDeschamps reagiert auf Kritik am Spielstil FrankreichsGestern, 17:26Unsere Taekwondo-Athleten gewinnen zwei Bronzemedaillen beim Rom Grand PrixUnsere Taekwondo-Athleten gewinnen zwei Bronzemedaillen beim Rom Grand PrixGestern, 17:18
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)