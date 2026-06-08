De la Fuente Äußert Sich Zu Zusammenstoß Zwischen Gavi Und Rodri

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente reagierte auf die Kritik um Gavi, der während des Trainings mit Rodri aneinandergeriet. Ein Video, das den Barcelona-Mittelfeldspieler bei einem rauen Foul gegen den Star von Manchester City zeigte, verbreitete sich in den sozialen Medien und sorgte bei den Fans für Besorgnis. Wie Goal.com berichtet .

Bei dem Vorfall trat Gavi seinem erfahrenen Teamkollegen auf den Fuß, was für Rodri wie ein ernsthaftes Verletzungsrisiko aussah. Der Nationaltrainer betonte jedoch, dass er nicht beabsichtige, den aggressiven Spielstil des jungen Talents zu ändern, und schätzt dessen Leidenschaft auf dem Platz sehr.

Auf einer Pressekonferenz erklärte Luis de la Fuente, dass dies zum Fußball gehöre. "Das ist Fußball, das ist der Trainingsprozess. Die Spieler geben alles und niemand muss sich entschuldigen. Alles ist in Ordnung. Gavi ist voller Eifer und Enthusiasmus. Er muss sich kontrollieren, aber ich brauche Gavi genau so", erklärte der Trainer.

Rodri konnte das Training fortsetzen, nachdem der Schmerz nachgelassen hatte, was die Entscheidung des Trainers weiter rechtfertigte. Die Stimmung im Team bleibt positiv. Yeremy Pino scherzte darüber, was Gavi ins Team bringt, und betonte, dass seine ansteckende Energie und sein Kampfgeist für die Mannschaft sehr wichtig sind.