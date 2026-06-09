Real Madrid schließt Transfer von Denzel Dumfries offiziell ab

Real Madrid hat die Fußballfans weltweit mit einem weiteren sensationellen und unerwarteten Schritt auf dem globalen Transfermarkt erneut überrascht. Die Klubführung gab die Unterzeichnung eines langfristigen Vertrags mit Denzel Dumfries bekannt, dem erfahrenen Abwehrspieler von Inter Mailand und der niederländischen Nationalmannschaft. Fabrizio Romano, der zuverlässigste und bekannteste Insider im Weltfußball, bestätigte diese exklusive Eilmeldung offiziell über seine Social-Media-Kanäle.

Laut Informationen, die sich auf den Insider berufen, läuft die Vereinbarung zwischen den Madrider Giganten und dem Spieler bis Juni 2030, also über vier Jahre, was einen ernsthaften strategischen Schritt zur Verstärkung der Defensive darstellt. Auch die finanziellen Details des Vertrags wurden bekannt: Inter Mailand erhält eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro von Real Madrid für den Transfer des 30-jährigen schnellen und physisch starken niederländischen Außenverteidigers.

Denzel Dumfries ist für seine hohe Geschwindigkeit und seine aktive Beteiligung an Angriffen bekannt. In der vergangenen Saison bestritt er 20 Pflichtspiele in der Serie A für Inter und erzielte dabei drei Tore. Zudem bereitete er ein Tor vor und leistete so einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Mailänder Klubs. Nun strebt dieses Talent neuen Ruhm im Santiago Bernabéu an.

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