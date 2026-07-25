Der spanische Klub Atletico Madrid hat einen weiteren Coup auf dem Transfermarkt gelandet. Die Madrider gaben offiziell die Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Paris Saint-Germain (PSG) und Führungsspielers der südkoreanischen Nationalmannschaft, Kang-in Lee, bekannt. Dieser Transfer wird als strategischer Schritt gewertet, um nicht nur den Kader zu verstärken, sondern auch das Ansehen des Vereins auf dem asiatischen Markt zu steigern. Dies berichtet Goal.com, berichtet .

Berichten zufolge zahlte Atletico Madrid 35 Millionen Euro an den Pariser Klub für diesen Transfer. Der 25-jährige Spieler unterschrieb einen langfristigen Fünfjahresvertrag beim Hauptstadtklub bis zum Sommer 2031. Mit diesem Wechsel kehrt Kang-in Lee auf dem Höhepunkt seiner Karriere in die spanische Meisterschaft zurück.

Legendäre Rückennummer und neue Verantwortung

Die Vereinsführung brachte ihr großes Vertrauen in den koreanischen Spieler auch symbolisch zum Ausdruck. Kang-in Lee wird bei Atletico Madrid die historisch bedeutsame Rückennummer 7 tragen. Zuvor wurde diese Nummer von den Spitzenstürmern und legendären Spielern des Teams getragen.

In einer offiziellen Erklärung lobte Atletico Madrid die technischen Fähigkeiten des Spielers: „Kang-in Lee ist ein talentierter Linksfuß, der im offensiven Mittelfeld und auf den Außenbahnen gleichermaßen effektiv agieren kann. Seine Übersicht, seine Ballkontrolle und seine präzisen Schüsse werden das Spiel unserer Mannschaft auf ein neues Niveau heben.“

Rückkehr nach La Liga: Eine vertraute Meisterschaft

Spanien ist für Kang-in Lee kein Neuland. Der in Incheon geborene Spieler kam bereits im Alter von 10 Jahren in die Akademie des FC Valencia. Er entwickelte sich in Spanien zum Profifußballer, gewann mit Valencia die Copa del Rey und überzeugte später bei Real Mallorca, wodurch er das Interesse von Scouts weltweit auf sich zog.

Nach erfolgreichen Saisons bei PSG vertrat der Spieler Südkorea würdig bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Es heißt, dass seine souveränen Leistungen bei der Weltmeisterschaft der entscheidende Impuls für Atletico-Cheftrainer Diego Simeone waren, den Transfer perfekt zu machen.

Die Verwirklichung dieses Transfers ist aus folgenden Gründen von Bedeutung:

Atletico Madrid hat sein offensives Mittelfeld technisch bereichert;

Der Klub hat die Aufmerksamkeit von Millionen Fans in der asiatischen Region auf sich gezogen;

La Liga hat einen ihrer talentiertesten ehemaligen Vertreter zurückgeholt.

Nun steigt Kang-in Lee in das Training mit seinem neuen Team ein und soll in der kommenden Saison zu einer der Hauptwaffen des Madrider Klubs werden. Die Fans warten sehnsüchtig auf das Debüt der neuen Nummer 7.