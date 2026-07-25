Barcelona in Sorge wegen Frenkie de Jongs Entscheidung: Klub fürchtet Ansu-Fati-Szenario

Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Frenkie de Jong, hat sich entschieden, seine Verletzung am rechten Knie konservativ statt chirurgisch behandeln zu lassen. Obwohl die Vereinsführung und das medizinische Personal erklärten, sie respektierten die Wahl des Spielers, herrscht im Team große Besorgnis. Berichten von Sportmedien zufolge befürchten die Verantwortlichen eine unerwartete Wendung der Ereignisse, wie Goal.com berichtet.

Der Hintergrund ist, dass die Rissverletzung des medialen Kollaterallbands im rechten Knie des niederländischen Nationalspielers eine langwierige Genesung erfordert. Die Ärzte von Barcelona hatten zu einer Operation geraten, doch De Jong lehnte den Gang unter das Messer ab. Diese Situation weckt bei der Vereinsführung unangenehme Erinnerungen an den Fall von Ansu Fati vor drei Jahren.

Wiederholt sich das Ansu-Fati-Szenario?

Die Sorge des Klubs ist nicht unbegründet. Im Januar 2022 lehnte auch Stürmer Ansu Fati eine Operation wegen einer Oberschenkelverletzung im linken Bein ab und entschied sich für eine konservative Behandlung. Damals betonten die Barcelona-Ärzte, dass ein Eingriff der sicherste Weg sei, doch der Spieler blieb bei seiner Entscheidung. Letztlich brachte dieser Weg nicht das erhoffte Resultat, verlängerte den Genesungsprozess und beeinträchtigte seine sportliche Form erheblich.

Ähnliches zeigt sich nun bei Frenkie de Jong: Die Ansichten des medizinischen Personals und des Spielers driften auseinander. Sollte sich die konservative Therapie als unwirksam erweisen und ein Eingriff dennoch notwendig werden, könnte der Spieler mehr als vier Monate ausfallen. Das wäre ein schwerer Schlag für die sportlichen Pläne des Teams in dieser Saison.

Wie bekannt wurde, zog sich De Jong die Verletzung während einer Länderspielreise mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu. Laut Angaben des Spielers hatten ihm die Ärzte der Nationalelf versichert, die Verletzung sei nicht allzu schwer und ein Weiterspielen würde seinen Zustand nicht verschlimmern. Untersuchungen nach seiner Rückkehr nach Barcelona offenbarten jedoch einen schweren Bandriss.

Frenkie de Jong gehört aktuell zu den einflussreichsten und spielbestimmenden Akteuren im Kader von Barcelona. Ein langfristiger Ausfall würde im Mittelfeld der Mannschaft von Hansi Flick eine große Lücke hinterlassen. Die Vereinsführung hofft auf eine schnelle und komplikationsfreie Rückkehr, doch die Unklarheit bei den medizinischen Prognosen hält die Anspannung im Verein aufrecht.