Roskosmos verzichtet nicht auf Baikonur: Neun Proton-M-Raketenstarts erwartet

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Roskosmos verzichtet nicht auf Baikonur: Neun Proton-M-Raketenstarts erwartet

Die russische staatliche Raumfahrtbehörde Roskosmos beabsichtigt nicht, die Nutzung des in Kasachstan gelegenen Weltraumbahnhofs Baikonur einzustellen. Im Gegenteil, es wurde bekannt gegeben, dass die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern auf eine neue Ebene gehoben wird und die Durchführung großer Projekte von diesem Standort aus fortgesetzt wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der stellvertretende Generaldirektor von Roskosmos, Dmitri Bakanow, betonte in einem Interview mit dem Programm "Vesti", dass Russland derzeit drei Hauptweltraumbahnhöfe nutzt: den nationalen Wostotschny, den militärisch genutzten Plessezk und den gepachteten Baikonur. Laut der Nachrichtenagentur TASS plant die Gesellschaft, alle drei Einrichtungen gleichermaßen zu nutzen und beabsichtigt nicht, auf eine davon zu verzichten.

Neue Horizonte der Zusammenarbeit und das Proton-M-Projekt

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und Kasachstan im Weltraumbereich bleibt nicht nur bestehen, sondern entwickelt sich weiter. Gemäß einer zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung ist geplant, in naher Zukunft neun schwere Proton-M-Trägerraketen von Baikonur aus zu starten. Dies zeigt, dass die Bedeutung dieses Weltraumbahnhofs für die internationale Logistik und wissenschaftliche Forschung weiterhin hoch ist.

Im Interview wurde auch das gemeinsame Projekt "Baiterek" hervorgehoben. Im Rahmen dieses Projekts ist der Start einer Trägerrakete der neuen Generation, der Sojus-5, von Baikonur aus vorgesehen. Dieses Projekt dient dazu, das technologische Potenzial beider Länder zu bündeln und die Kosten für Weltraumflüge zu optimieren.

Für die Region Zentralasien ist Baikonur nicht nur eine technologische Einrichtung, sondern auch ein bedeutendes wirtschaftliches und politisches Symbol. Der auf kasachischem Territorium gelegene Komplex arbeitet auf der Grundlage von für beide Seiten vorteilhaften Pachtverträgen mit Russland. Diese Erklärung von Roskosmos wird als wichtiger Schritt zur Wahrung der regionalen Stabilität und der langfristigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit gewertet.

Experten sind der Meinung, dass der Start von Proton-M-Raketen eine wichtige Rolle beim Transport kommerzieller Satelliten in den Orbit und bei der Versorgung internationaler Raumstationen spielt. Die Infrastruktur von Baikonur bleibt der am besten geeignete Standort für die Aufnahme und den sicheren Start solch schwerer Raketen.

RoskosmosBaikonurWeltraumRusslandKasachstan
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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