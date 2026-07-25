Google hat seinen Finanzbericht für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Obwohl das Unternehmen einen Rekordumsatz in seiner Geschichte erzielte, rutschte der freie Cashflow zum ersten Mal in den negativen Bereich. Als Hauptgrund werden beispiellose Investitionen in die Entwicklung der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (AI) genannt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Berichtszeitraum erreichte der Gesamtumsatz von Google 119,8 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Google-Suchmaschine, die nach wie vor die Haupteinnahmequelle des Unternehmens ist, generierte 63,3 Milliarden Dollar. Zudem steigerte Google Cloud seinen Umsatz dank der steigenden Nachfrage nach AI-Diensten um 24,8 Prozent auf 24,8 Milliarden Dollar. YouTube-Werbung spülte 11,1 Milliarden Dollar in die Kassen des Unternehmens.

AI-Rennen und milliardenschwere Investitionen

Laut ixbt.com hat Google allein im vergangenen Quartal 44,9 Milliarden Dollar ausgegeben, um die Kapazitäten für künstliche Intelligenz zu erweitern. Dieser Wert überstieg den operativen Cashflow des Unternehmens (39,1 Milliarden Dollar). Infolgedessen belief sich der freie Cashflow auf minus 5,8 Milliarden Dollar. Diese Situation wird zum ersten Mal seit dem Börsengang von Google beobachtet.

Die Unternehmensführung plant, die Einsätze in die AI-Infrastruktur weiter zu erhöhen. Wurden 2025 noch 91 Milliarden Dollar für diese Zwecke ausgegeben, so werden die Gesamtausgaben Ende 2026 voraussichtlich 205 Milliarden Dollar erreichen. Zum Vergleich: Das aktuelle Ausgabenniveau ist sechsmal so hoch wie im Jahr 2022, also vor Beginn des AI-Booms.

Investorenbesorgnis und Marktreaktion

Obwohl Google nach wie vor ein äußerst profitables Unternehmen ist und über Reserven von mehr als 100 Milliarden Dollar verfügt, nahmen Investoren diesen steilen Anstieg der Ausgaben mit Besorgnis auf. Nach Veröffentlichung des Berichts sank der Aktienkurs des Unternehmens um etwa 4,5 Prozent. Marktteilnehmer analysieren, wann und in welcher Form diese massiven Investitionen echte Gewinne abwerfen werden.

Heute liefert sich Google einen heftigen Wettbewerb nicht nur mit Microsoft und OpenAI, sondern auch mit anderen Tech-Giganten. Google Cloud und andere Unternehmenslösungen, die auch Nutzern in Usbekistan bekannt sind, sind zur Hauptarena dieses Rennens geworden. Experten zufolge könnten diese in die Infrastruktur investierten Mittel die technologische Vormachtstellung des Unternehmens in Zukunft sichern, werden jedoch kurzfristig weiterhin das Gleichgewicht in den Finanzberichten stören.