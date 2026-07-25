Gigabyte verweigert Garantie für GeForce RTX 4090: Gründe bleiben unklar

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Gigabyte verweigert Garantie für GeForce RTX 4090: Gründe bleiben unklar

Ein weiterer Aufsehen erregender Fall hat sich in der Welt der Computertechnologie ereignet. Gigabyte hat die Garantiereparatur für eines seiner teuersten Produkte, die GeForce RTX 4090 GPU, verweigert. Diese Situation wirft bei Nutzern ernste Zweifel an der Qualität des Kundendienstes des Herstellers auf. Das berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein Reddit-Nutzer unter dem Benutzernamen Realcraser1 gab an, dass das Unternehmen die Reparatur des Geräts trotz einer offiziellen Garantie bis 2027 verweigert hat. Dem Nutzer zufolge funktionierte die GPU einwandfrei, bis der Computer transportiert wurde, danach startete das System nicht mehr.

Als das Gerät zur Diagnose an das Gigabyte-Servicecenter geschickt wurde, schickten die Spezialisten es mit dem Schluss zurück, dass es "vom Benutzer beschädigt, Reparatur unmöglich" sei. Laut ixbt.com behauptete der Hersteller, die Platine (PCB) sei beschädigt, lieferte jedoch keine konkreten Beweise oder Fotos.

Unsichtbare Mängel und ein verdächtiger Ansatz

Nachdem der Besitzer das Gerät zurückerhalten hatte, fand er nur zwei Aufkleber vor, die den ungefähren Ort des Defekts markierten. Interessanterweise konnten weder der Nutzer noch andere unabhängige Beobachter optisch Risse oder äußere Schäden auf der Platine feststellen.

Experten zufolge ist ein Schaden in den inneren Schichten einer mehrschichtigen Platine für das bloße Auge möglicherweise nicht sichtbar. Eine große Marke wie Gigabyte hätte in einem solchen Fall jedoch technische Nachweise wie Röntgenbilder oder mikroskopische Aufnahmen vorlegen müssen.

Der GPU-Besitzer will derzeit nicht aufgeben. Er plant, das Gerät zur unabhängigen Begutachtung an die Werkstatt Northwest Repair oder an den YouTube-Channel Gamers Nexus zu schicken, der für die Berichterstattung über solche Kontroversen bekannt ist. Solche Vorfälle schädigen zweifellos den Ruf der Marke und veranlassen High-End-Käufer zu mehr Vorsicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass Flaggschiff-GPUs wie die NVIDIA RTX 4090 auch auf dem usbekischen Markt zu extrem hohen Preisen verkauft werden, ist das Thema offizielle Garantie für lokale Nutzer von entscheidender Bedeutung. Wenn Hersteller Garantien aus solch vagen Gründen ablehnen, führt das verständlicherweise zu Sorgen unter Käufern teurer Hardware.

Gigabyte hat sich zu diesem konkreten Fall bisher nicht öffentlich geäußert. Sollte eine unabhängige Untersuchung die Unschuld des Nutzers beweisen, droht dem Unternehmen nicht nur der Austausch der GPU, sondern auch eine schwere Reputationskrise.

GigabyteGeForce RTX 4090NVIDIATechnologieGarantie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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