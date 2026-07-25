Specialized präsentiert leichtes und ultrastarkes E-Bike S-Works Turbo Levo R

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Specialized präsentiert leichtes und ultrastarkes E-Bike S-Works Turbo Levo R

Das bekannte US-Unternehmen Specialized hat sein neues E-Mountainbike der Premiumklasse vorgestellt — das S-Works Turbo Levo R Ultralight. Diese Neuheit ist eines der leichtesten Fully-Modelle (Vollfederung) im Portfolio des Herstellers. Obwohl es nur rund 18 kg wiegt, kann es sich mit seinen technischen Eigenschaften mit vielen modernen Kleinwagen messen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Basis für das Fahrrad wurde der neue Carbonrahmen FACT 11 gewählt. Ingenieure haben ein spezielles Federungssystem namens GENIE integriert, mit dem der Nutzer die Bewegungsgeometrie nach eigenen Wünschen anpassen kann. Laut ixbt.com hat die Vorderradaufhängung einen Federweg von 140 mm und das Heck von 130 mm, was auf anspruchsvollen Bergstrecken ein hohes Maß an Komfort bietet.

Leistung und technische Möglichkeiten

Der überraschendste Aspekt des S-Works Turbo Levo R Ultralight ist sein Antrieb. Obwohl es sich um ein Leichtgewichtsmodell handelt, ist es mit einem E-Motor in voller Größe Specialized S-Works 3.1 ausgestattet. Dieser Motor liefert ein Drehmoment von 111 N·m, was der Leistung einiger hubraumleichter Autos entspricht. Die maximale Leistung beträgt 850 W (1,15 PS).

Je nach Bedarf können Kunden zwischen zwei Akkukapazitäten wählen: 600 oder 840 Wh. Der Hersteller betont, dass das Fahrrad mit einer Ladung bis zu 4,4 Stunden autonom fahren kann. Natürlich kann dieser Wert je nach Geländeprofil und gewähltem Unterstützungsmodus variieren. Für Langstreckenfahrten wird zudem ein zusätzlicher externer 280-Wh-Akku angeboten.

Smart-Technologien und Sicherheit

Wie moderne Gadgets ist auch dieses Fahrrad mit fortschrittlichen digitalen Systemen ausgestattet. Am Lenker befindet sich ein 2,2-Zoll-Mastermind-Display, das alle wichtigen Informationen anzeigt. Zudem besteht die Möglichkeit, Einstellungen über eine spezielle mobile App zu verwalten und den Standort des Fahrrads über den Apple Find My-Dienst zu ermitteln.

Auch das Ladesystem verfügt über eine eigene Intelligenz. Das 12-Ampere-Smart-Ladegerät arbeitet in mehreren Modi. Insbesondere gibt es eine Funktion zur Begrenzung der Ladung auf 80 Prozent zur Verlängerung der Akkulebensdauer oder einen Schnelllademodus bei Bedarf.

Dieses Premium-Modell Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight ist vorerst nur in der Farbe Satin Carbon erhältlich. Der Preis liegt bei 13.000 US-Dollar und kann über die offizielle Website des Unternehmens bestellt werden. Solch ein Preis und technische Kennzahlen machen dieses Modell zu einer exklusiven Wahl nicht für Amateure, sondern für Profisportler und Technikbegeisterte.

SpecializedE-BikeTechnologieS-WorksGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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