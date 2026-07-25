Salma Paralluelo verlässt Barcelona und wechselt zu Lyon

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Salma Paralluelo verlässt Barcelona und wechselt zu Lyon

Der Star der spanischen Frauen-Nationalmannschaft und Weltmeisterin Salma Paralluelo hat ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen. Die 22-jährige Stürmerin hat den spanischen Klub Barcelona verlassen und einen Vierjahresvertrag bei Lyon (OL Lyonnes) unterschrieben, einem der stärksten Teams Frankreichs. Dieser Transfer hat sich zu einem der aufsehenerregendsten Ereignisse des Transferfensters im Frauenfußball entwickelt. Das berichtet Goal.com berichtet .

Den Angaben von Goal.com zufolge wechselte Paralluelo ablösefrei zum französischen Klub. Ihre Verhandlungen mit Barcelona über eine Vertragsverlängerung waren im Juni gescheitert. Nun wird die talentierte Fußballerin auf Basis eines bis 2030 gültigen Vertrags in der französischen Meisterschaft auflaufen.

Neue Herausforderung und alte Bekannte

Dieser Transfer ist Salmas erste Profierfahrung außerhalb Spaniens. Interessanterweise wird sie in Lyon wieder mit ihrem ehemaligen Trainer Jonatan Giraldez zusammenarbeiten. Unter Giraldez hatte Paralluelo ihre torreichste Saison und erzielte in der Spielzeit 2023-24 insgesamt 34 Tore und 7 Vorlagen.

Während ihrer vierjährigen Zeit bei Barcelona entwickelte sich Salma Paralluelo zu einer echten Siegerin. Sie gewann mit dem katalanischen Klub insgesamt 14 große Trophäen, darunter dreimal die Women's Champions League und viermal die spanische Meisterschaft. Insgesamt absolvierte sie 131 Spiele im Blaugrana-Trikot und erzielte dabei 72 Tore.

Die großen Ambitionen von Lyon

Der Klub Lyon beabsichtigt, durch diesen Transfer seine Vormachtstellung im europäischen Fußball wiederherzustellen. Neben Paralluelo haben sich auch talentierte Spielerinnen wie Caroline Weir, Maria Luisa Grohs und Johanna Rytting Kaneryd dem Team angeschlossen. Eine solch starke Transferkampagne bestätigt die Absicht des Klubs, sowohl in der heimischen Liga als auch international der absolute Spitzenreiter zu bleiben.

Bemerkenswert ist, dass Salma in ihrem letzten Spiel für Barcelona ausgerechnet im Champions-League-Finale zwei Tore gegen ihr neues Team Lyon erzielte. Nun wird von ihr erwartet, als Hauptstürmerin des französischen Klubs Tore zu schießen. Die Spielerin wird am 27. Juli ins Mannschaftstraining einsteigen und vier Tage später der Öffentlichkeit offiziell vorgestellt.

Salma ParallueloBarcelonaLyonTransferFrauenfußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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