Großer Umbruch bei Real: Diese fünf Spieler sind unantastbar...

Da unter José Mourinho bei Real Madrid eine neue Ära beginnt, werden auch im Kader gravierende Veränderungen erwartet. Berichten zufolge hat der Verein fünf Spieler als unantastbaren Teil seines Zukunftsprojekts festgelegt, während das Schicksal einiger anderer bekannter Spieler noch fraglich ist.

Die größte Intrige besteht darin, dass Kylian Mbappé und Jude Bellingham auf dieser Liste stehen, aber Vinícius Júnior sowie Stars wie Eduardo Camavinga nicht dasselbe feste Vertrauen ausgesprochen wurde.

Mourinhos fünf Hauptsäulen

Nach Informationen des El-Mundo-Journalisten Abraham Romero betrachten die Vereinsführung und José Mourinho folgende Spieler als nahezu unantastbar:

Kylian Mbappé;

Federico Valverde;

Arda Güler;

Bernardo Silva;

Jude Bellingham.

Dieses Quintett soll nicht nur in der kommenden Saison, sondern auch in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle im sportlichen Projekt von Real einnehmen.

José Mourinho wurde im Juni 2026 offiziell zum Cheftrainer von Real ernannt. Der portugiesische Fachmann unterzeichnete einen Vertrag bis 2029 und begann im Juli mit der Saisonvorbereitung der Mannschaft.

Bernardo Silva wurde nicht zufällig in diese Liste aufgenommen. Der portugiesische Mittelfeldspieler unterschrieb im Juni einen Vertrag bei Real bis 2028.

Verhandlungen mit zwei Spielern vor dem Abschluss

Quellen zufolge plant Real zudem, Aurélien Tchouaméni und Brahim Díaz im Team zu halten. Die Verhandlungen über neue Verträge mit beiden Spielern befinden sich angeblich in der Endphase.

Tchouaméni absolvierte in der vergangenen Saison 49 Spiele für die Madrider und zählte zu den absoluten Leistungsträgern im zentralen Mittelfeld der Mannschaft.

Spielergruppe Aktueller Status Mbappé, Valverde, Güler, Bernardo, Bellingham Nahezu unantastbar Tchouaméni und Brahim Díaz Verhandlungen über neuen Vertrag Vinícius, Camavinga, Mastantuono, Endrick Zukunft noch ungewiss Rodri und Yan Diomande Mögliche Transferziele

Allerdings hat der Verein die Vertragsverlängerungen noch nicht offiziell bekannt gegeben. Daher sollte diese Angelegenheit nicht als abgeschlossener Transfer, sondern als Plan im Verhandlungsprozess bewertet werden.

Warum ist die Zukunft von vier bekannten Spielern ungewiss?

Im Bericht Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono und Endrick wird betont, dass bezüglich ihrer langfristigen Zukunft bei Real noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde.

Das bedeutet nicht, dass sie alle im Sommer verkauft werden. Doch wenn der Verein große Transfers tätigen will, muss er sowohl im Kader als auch bei den Finanzen Platz schaffen.

Vor allem die Situation von Vinícius erregt Aufmerksamkeit. Der brasilianische Angreifer war in den letzten Jahren einer der Hauptstars von Real, doch Mbappés Rolle als zentrale Figur und Pläne für einen neuen Flügelspieler könnten seinen Status beeinflussen.

Nicht auf der Unantastbaren-Liste zu stehen bedeutet nicht zwangsläufig den Abschied. Sollte jedoch ein lukratives Angebot auf dem Transfermarkt eingehen, wird der Verein die Tür für Verhandlungen wohl nicht komplett verschließen.

Hat die große Offensive für Rodri und Diomande begonnen?

Berichten zufolge arbeitet die Real-Führung zeitgleich an zwei großen Transfers. Der erste Kandidat ist Manchesters spanischer Mittelfeldspieler Rodri, der zweite ist RB Leipzigs 19-jähriger Flügelspieler Yan Diomande.

Offizielle Verhandlungen über Rodri wurden bisher nicht bestätigt. Während einige Berichte von ernsthaftem Interesse Reals sprechen, schreiben andere Quellen, dass es noch keinen direkten Kontakt zwischen den Vereinen gab. Daher bleibt dieser Transfer vorerst ein mögliches Szenario.

Die Situation um Diomande verläuft wesentlich aktiver. Laut AS hat Real die Gespräche mit Leipzig aufgenommen, und ein erstes Angebot über 100 Millionen Euro wurde abgelehnt. Der deutsche Verein fordert rund 130 Millionen Euro, wobei der Deal am Ende bei etwa 120 Millionen Euro liegen könnte.

Wer muss für die Großtransfers weichen?

Sollte Rodri kommen, wird die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld von Real drastisch steigen. Dies könnte in erster Linie die Einsatzzeiten von Camavinga und Tchouaméni beeinträchtigen.

Der Transfer von Diomande wirft in der Offensive noch größere Fragen auf. Der 19-Jährige kann auf beiden Außenbahnen spielen, was bedeutet, dass seine Ankunft direkte Auswirkungen auf die Zukunft von Vinícius, Mastantuono, Brahim Díaz und sogar Endrick haben könnte.

Der potenzielle Plan von Real sieht wie folgt aus:

Die fünf wichtigsten Leistungsträger halten;

Einen zu Mourinhos Stil passenden Kader formen;

Mit Spielern einigung erzielen, deren Verträge in einer kritischen Phase sind;

Bei lukrativen Angeboten den Verkauf einzelner Stars in Erwägung ziehen;

Zentrale und Außenbahnen durch Rodri und Diomande verstärken.

Eine neue Hierarchie entsteht bei Real

Mourinhos Rückkehr erweist sich nicht nur als Trainerwechsel bei Real. Der Verein formt einen neuen Kern und legt fest, um welche Spieler herum die Zukunft aufgebaut wird.

Bislang hat der Verein offiziell keine Liste unantastbarer Spieler veröffentlicht. Aber Berichte über Zu- und Abgänge zeigen, dass in Madrid ein massiver Umbauprozess begonnen hat.

Die wichtigste Frage bleibt offen: Vinícius Júnior wird er Teil des neuen Real-Projekts bleiben oder signalisiert Diomandes Transfer das Ende seiner Ära in Madrid?

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