Reals versteckter Schachzug: Steht ein 120-Mio.-Euro-Transfer bevor?

Real Madrid hat seinen nächsten potenziellen Transfercoup gestartet, der den europäischen Sommer-Transfermarkt erschüttern könnte. Berichten zufolge haben die Madrilenen in Deutschland geheime Verhandlungen geführt, um den 19-jährigen Yann Diomande zu verpflichten, doch die größte Hürde ist noch nicht überwunden.

Die Sportzeitung AS schreibt, dass der Spieler einem Wechsel zu Real Madrid zugestimmt habe. Andere Quellen betonen jedoch, dass seine Tendenz zu PSG weiterhin bestehe – genau hier liegt die größte Intrige des Transfers.

Warum sind die Vertreter von Real Madrid nach Deutschland gereist?

Dem Bericht der AS zufolge reisten Vertreter von Real Madrid diese Woche nach Deutschland, um den Transfer von Diomande persönlich mit der Führung von RB Leipzig zu besprechen. Es wurde berichtet, dass der Madrider Klub vor diesem Schritt das Einverständnis des Spielers eingeholt hatte und die Hauptverhandlungen nun auf Vereinsebene führt.

Die Madrilenen haben die Zustimmung des Spielers, doch die finanzielle Einigung mit RB Leipzig ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Zuvor gab es Berichte, dass das erste Angebot von Real Madrid über 100 Millionen Euro abgelehnt wurde. Der deutsche Klub bewertet seinen Spieler auf etwa 120 bis 130 Millionen Euro, während die AS schrieb, dass sich die Parteien am Ende auf rund 115 bis 120 Millionen Euro einigen könnten.

Frage Aktueller Stand Erstes Angebot von Real Madrid Etwa 100 Millionen Euro Forderung von RB Leipzig 120–130 Millionen Euro Erwartete Einigung 115–120 Millionen Euro Position des Spielers Wird in Quellen unterschiedlich interpretiert Offizieller Deal Noch nicht bekannt gegeben

Wurden die Berichte über Olise als Ablenkung gestreut?

Der interessanteste Teil der Nachricht betrifft Bayern-Stürmer Michael Olise. Nach Lesart der AS arbeitete der Klub im Hintergrund insgeheim an Diomande, während rund um Real Madrid zahlreiche Gerüchte über ein Interesse an Olise kursierten.

Die Madrider Führung hat wiederholt dementiert, Verhandlungen mit Olise geführt zu haben. Dennoch wurde der Name des französischen Fußballers ständig in den Medien genannt, während praktische Schritte bezüglich Diomande fast unbemerkt blieben.

Diese Methode erinnert an den Transfer von Marc Cucurella. Auch damals, als über das Interesse anderer Klubs diskutiert wurde, erzielte Real Madrid eine direkte Einigung mit dem FC Chelsea und unterschrieb einen Vertrag mit dem spanischen Verteidiger bis 2032.

Warum ist der 19-jährige Spieler so teuer?

Diomande ist kein klassischer Mittelstürmer, sondern ein schneller Angreifer, der auf beiden Außenbahnen agieren kann. Er zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit, Dribbelstärke in Eins-gegen-Eins-Situationen und seine Vielseitigkeit auf verschiedenen Offensivpositionen aus.

Der ivorische Spieler kam im Sommer 2025 von CD Leganés zu RB Leipzig und schlug in seiner ersten Saison in Deutschland schneller ein als erwartet.

Seine Statistiken für die Saison 2025/26:

36 Einsätze in allen Wettbewerben;

13 Tore;

10 Vorlagen;

Auszeichnung als bester Bundesliga-Jungspieler der Saison;

Champions-League-Qualifikation mit RB Leipzig.

Transfermarkt beziffert den Marktwert von Diomande auf 90 Millionen Euro. Sein Alter, der langfristige Vertrag und das Interesse mehrerer reicher europäischer Klubs treiben die Ablösesumme jedoch weiter in die Höhe.

Die Haltung von RB Leipzig erschwert die Verhandlungen

Die Vereinsführung von RB Leipzig hatte zuvor offen erklärt, dass sie nicht die Absicht hat, Diomande in diesem Sommer zu verkaufen. Sportdirektor Marcel Schäfer betonte, dass der Spieler auch in der kommenden Saison für den deutschen Klub auflaufen wird.

Der deutsche Klub hat mehrere starke Trümpfe in der Hand:

Diomandes Vertrag läuft bis 2030;

der Verein ist nicht zum Verkauf gezwungen;

das Interesse von PSG und englischen Klubs erhöht die Konkurrenz;

der Marktwert des 19-jährigen Spielers könnte weiter steigen.

Aus diesem Grund kann Real Madrid RB Leipzig nicht mit einem einfachen Angebot überzeugen. Die Madrilenen müssen sich entweder der geforderten Summe annähern oder den deutschen Klub durch ein System aus Boni und Zahlungsmodalitäten überzeugen.

Warum gehen die Meinungen der Quellen zur Entscheidung des Spielers auseinander?

Die AS berichtet, dass Diomande seine Zusage an Real Madrid gegeben und die vorherige vorläufige Vereinbarung mit PSG auf Eis gelegt hat. Sky Sports hingegen schrieb, dass der Spieler weiterhin einen Wechsel zum Pariser Klub bevorzugt.

Dieser Widerspruch zeigt, dass der Transfer noch nicht das Endstadium erreicht hat. Vorerst bleiben folgende drei Szenarien offen:

Real Madrid erhöht das Angebot und erzielt eine Einigung mit RB Leipzig. PSG kehrt mit einem großen Angebot an den Verhandlungstisch zurück. Der deutsche Klub lehnt alle Angebote ab und behält Diomande.

Wie wird der entscheidende Schritt von Real Madrid aussehen?

Die Madrilenen haben möglicherweise das erste Einverständnis des Spielers erhalten, aber das reicht nicht aus, um den Transfer abzuschließen. Die Hauptentscheidung hängt von der von RB Leipzig geforderten Summe und der Bereitschaft von Real Madrid ab, die Marke von 115 bis 120 Millionen Euro zu erreichen.

Diomandes Schnelligkeit, sein Alter und seine Flexibilität auf beiden Flügeln machen ihn zu einem attraktiven Kandidaten für das langfristige Projekt von Real Madrid. Bis zu einer offiziellen Erklärung ist es jedoch angebracht, diesen Deal nicht als vollzogenen Transfer zu betrachten, sondern als große Operation in einer intensiven Verhandlungsphase.

Ist es eurer Meinung nach die richtige Entscheidung, 120 Millionen Euro für Yann Diomande zu zahlen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese Transfer-News auf Telegram mit anderen Real-Madrid-Fans.