Wen wählte Eldor Shomurodov im „Ronaldo oder Messi?“-Duell?

Der Kapitän der usbekischen Fußballnationalmannschaft, Eldor Shomurodov, hat sich zu einer der berühmtesten Debatten der Fußballwelt geäußert. Ihm wurde vorgeschlagen, zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nur einen auszuwählen, doch die Antwort des Stürmers beschränkte sich nicht auf einen einzigen Namen.

Als er die Frage im Podcast „Nima gap?“ beantwortete, erklärte Shomurodov auch den Hauptunterschied zwischen den Wegen der beiden Spieler zum Erfolg.

Eine Frage — zwei große Fußballer

Während des Gesprächs wurde Eldor Shomurodov eine kurze, aber seit Jahren die Fußballfans spaltende Frage gestellt:

«Ronaldo oder Messi?»

Anstatt einen von beiden drastisch zu bevorzugen, sagte der usbekische Stürmer, er entscheide sich für beide Spieler.

«Ich wähle beide. Denn viele sagen, und ich schließe mich diesen Gedanken an: Messi ist reines Talent, während Ronaldo harte Arbeit ist.»

Seiner Meinung nach haben die beiden Legenden das höchste Niveau im Fußball auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Während der eine durch sein natürliches Talent auffiel, wurde der andere zum Symbol für Disziplin und unermüdliche Arbeit.

Warum gefällt Shomurodov Messis Spiel mehr?

Shomurodov verschwieg nicht, dass er es als Zuschauer bevorzugt, die Spiele von Lionel Messi zu beobachten.

«Mir gefällt es mehr, Messis Spiel zu beobachten.»

Diese Wahl hängt in erster Linie mit dem Spielstil des argentinischen Fußballers auf dem Platz zusammen. Messis Ballführung, seine Übersicht und seine unerwarteten Entscheidungen machen ihn für Millionen von Fans zu einem einzigartigen Spieler.

Jedoch bedeutet diese Meinung von Shomurodov nicht, dass er Ronaldos Niveau gering schätzt.

Welcher Aspekt an Ronaldo beeindruckt ihn?

Eldor Shomurodov betonte, dass er den portugiesischen Star zutiefst respektiert, weil er dieses hohe Niveau über so viele Jahre gehalten hat.

«Ich respektiere auch Ronaldo sehr. Weil er seit so vielen Jahren auf diesem Niveau ist.»

Einige Fans bewerten Cristiano Ronaldos großes Selbstvertrauen als negative Eigenschaft. Shomurodov betrachtete dies aus einem anderen Blickwinkel.

«Einige sagen, sein Ego sei zu stark. Meiner Meinung nach ist es genau dieses Ego, das ihn auf dieses Niveau gebracht hat.»

Nach Ansicht des usbekischen Kapitäns waren Ronaldos grenzenloses Selbstvertrauen und sein ständiger Wunsch, der Beste zu sein, Hauptfaktoren dafür, dass er sich jahrelang an der Weltspitze des Fußballs gehalten hat.

Wen hat Shomurodov tatsächlich gewählt?

Wie aus der Antwort des Stürmers hervorgeht, steht er Messi aus Sicht des Fußballgenusses näher. Doch in Bezug auf Professionalität, Arbeitseinstellung und Charakter bringt er Ronaldo großen Respekt entgegen.

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Somit hat sich Shomurodov nicht für einen Spieler entschieden und den anderen abgelehnt. Er bewertete Messis und Ronaldos Platz in der Fußballgeschichte als zwei verschiedene, aber gleichermaßen große Wege.

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