KI-Zentren sind zu einer unerwarteten Bedrohung für Stromnetze geworden

Ein kleiner Vorfall in der Nähe von Washington hat gezeigt, wie ernst eine Bedrohung moderne Energiesysteme durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren (Data-Center) erfahren können. Eine Störung, die unter normalen Bedingungen innerhalb weniger Sekunde behoben werden sollte, verwandelte sich aufgrund der gleichzeitigen Netztrennung der Rechenzentren in eine über zehn Minuten andauernde Krise. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Berichten von TechCrunch und Reuters zufolge trennte ein Stromleitungsfehler in Nord-Virginia Rechenzentren mit einem Stromverbrauch von über 3 GW nahezu gleichzeitig vom Netz. Dieser Vorfall verursachte einen massiven Spannungssprung im PJM-System, dem größten Netzbetreiber der USA. Infolge des Vorfalls flackerten die Lichter in Regionen von New Jersey bis Illinois, glücklicherweise kam es jedoch zu keinen großflächigen Stromausfällen (Blackouts).

Von einer kleinen Störung zur großen Krise

Nord-Virginia ist die Region mit der weltweit höchsten Konzentration an Rechenzentren. Laut Daten des Start-ups Ting Labs schalteten sich alle Zentren automatisch auf Notstromversorgungsquellen um, sobald die Störung im Stromnetz bemerkt wurde. Infolgedessen verschwanden innerhalb von nur 30 Sekunden 3,1 GW Last aus dem Netz. Bevor das Energiesystem diesen Verlust kompensieren konnte, schalteten sich weitere Kapazitäten ab, wodurch der gesamte Energieüberschuss 3,49 GW erreichte.

Experten erklären, dass das Stromnetz in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage arbeiten muss. Wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, sinkt die Spannung oder steigt umgekehrt stark an. Rechenzentren treffen Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunde, um ihre Ausrüstung zu schützen, und trennen sich vom Netz. Dies kann eine Kettenreaktion auslösen und die Energieversorgung einer ganzen Region destabilisieren.

Zukünftige Risiken und Lösungen

Ricardo de Azevedo, CTO von ON.Energy, bezeichnete diesen Vorfall als „Kanarienvogel in der Kohlenmine“ (ein Vorbote drohender Gefahr). Seiner Ansicht nach wächst mit der Entwicklung von KI-Technologien die Zahl solcher hochbelasteten Anlagen, und ihre Interaktion mit dem Netz wird immer komplexer. Wenn Rechenzentren nicht lernen, solche Ausfälle sanfter zu bewältigen, wird es in Zukunft zwangsläufig zu noch größeren Unfällen kommen.

Experten der Energiewirtschaft schlagen derzeit die Einführung neuer Standards für Rechenzentren vor. Dies könnte Folgendes umfassen:

Die schrittweise Durchführung des Netztrennungsprozesses;

Die Anpassung von Ersatzsystemen zur Unterstützung der Netzstabilität;

Die Einführung von KI-gestützten intelligenten Lastmanagementsystemen.

Dieses Ereignis hat einmal mehr bewiesen, wie fragil die Verbindung zwischen digitaler Wirtschaft und physischer Infrastruktur ist. Auch für Länder wie Usbekistan, die die Digitalisierung und den Bau von Rechenzentren beschleunigen, sollte diese Erfahrung in den USA eine wichtige Lektion für das Design von Energiesystemen sein.