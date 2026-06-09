Eine weitere sensationelle und unerwartete Nachricht bahnt sich auf dem europäischen Transfermarkt an. Cody Gakpo, der talentierte offensive Mittelfeldspieler des berühmten englischen Klubs Liverpool, könnte das Merseyside-Team in diesem Sommer-Transferfenster verlassen und zu einem anderen Klub wechseln. Dies berichtete Teamtalk unter Berufung auf exklusive Quellen.

Derzeit bereitet sich der 27-jährige talentierte Fußballer intensiv mit der niederländischen Nationalmannschaft auf die prestigeträchtigen WM-Spiele in Übersee vor. Im letzten Freundschaftsspiel vor der Weltmeisterschaft war es Gakpo, der zweimal vom Elfmeterpunkt gegen die Nationalmannschaft Usbekistans traf und den hart umkämpften 2:1-Sieg der Europäer im Alleingang sicherte. Nach diesen beeindruckenden Leistungen hat das Interesse mehrerer Top-Klubs aus Europa am niederländischen Flügelspieler deutlich zugenommen.

Laut der Quelle gibt es auf dem Transfermarkt zahlreiche Interessenten für den talentierten Spieler. Insbesondere die ambitionierten Premier-League-Klubs Aston Villa und Tottenham aus London haben Interesse an einer Verpflichtung Gakpos bekundet, während auch der spanische La-Liga-Gigant Atletico Madrid eine ernsthafte Jagd auf ihn begonnen hat. Berichten zufolge ist er bereit, Liverpool endgültig zu verlassen, wenn ihm der Klub in den taktischen Plänen für die neue Saison keine garantierte Stammplatzrolle bietet.

In der vergangenen Saison bestritt der niederländische Stürmer 36 Spiele in der englischen Meisterschaft im Trikot der 'Reds' und erzielte dabei 7 Tore sowie 5 Vorlagen für sein Team. Nun wird sich nach der WM 2026 endgültig klären, in welchem Klub die Karriere dieses Fußballstars fortgesetzt wird.

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