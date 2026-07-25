Walker beendet den Kampf in 92 Sekunden: Historische Serie in der UFC (Video)

In der Etihad Arena in Abu Dhabi nahm Valter Walker das Bein seines Gegners erneut ins Visier. Der brasilianische Schwergewichtler bezwang Tomas Petersen in der ersten Runde, doch diesmal agierte er anders als gewohnt.

Der Kampf dauerte gerade einmal 1 Minute und 32 Sekunden . Walkers nächster Blitzsieg bringt ihn zu einem seltenen statistischen Meilenstein in der UFC-Historie.

Petersen war oben, tappte aber in die Falle

Auf der Undercard von UFC Fight Night 282 begann Tomas Petersen den Kampf druckvoll und sicherte sich nach einem Takedown die Top-Position. Doch obwohl Walker unten lag, begann er sofort, das Bein seines Gegners zu kontrollieren.

Der Brasilianer versuchte zunächst einen Heel Hook anzusetzen. In dem Moment, als Petersen der Gefahr entkommen schien, wechselte Walker auf dessen Rückseite und setzte einen Calf Slicer an — Calf Slicer Griff.

Petersen gab sofort auf, als der Hebel vollständig saß.

Dem offiziellen Ergebnis zufolge siegte Walker durch Submission nach 1:32 Minuten in der ersten Runde.

Hat Walker seine gewohnte „Fersenjagd“ aufgegeben?

Walker hatte alle seine vier vorherigen UFC-Siege in der ersten Runde per Heel Hook errungen. Diesmal war Petersen auf seine Haupwaffe vorbereitet, doch der Brasilianer passte sich schnell an und wechselte zu einer anderen Aufgabegriff-Technik.

Kampfdetails Ergebnis Sieger Valter Walker Gegner Tomas Petersen Methode Submission per Calf Slicer Runde Runde 1 Zeit 1:32 Walkers neue Bilanz 16–1 Petersens neue Bilanz 11–5

Dies war Petersens erste vorzeitige Niederlage durch Submission in seiner Profikarriere.

Fünf Kämpfe — fünf Erstrunden-Submissions

Walkers größter Erfolg liegt nicht nur im schnellen Sieg über Petersen. Er beendete auch seinen fünften UFC-Kampf in Folge in der ersten Runde durch einen Beinhebel.

Seine Siegesserie:

Junior Tafa — Submission in Runde 1;

Don'Tale Mayes — Submission in Runde 1;

Kennedy Nzechukvu — Submission in Runde 1;

Louie Sutherland — Submission in Runde 1;

Tomas Petersen — Submission in Runde 1.

Mit diesem Erfolg stellte Walker den UFC-Rekord von Demian Maia für fünf Submission-Siege in Folge ein. Zudem baute er eine der längsten aktiven Siegesserien im Schwergewicht aus.

Guskovs Trainingspartner schielt auf die Rankings

Valter Walker trainiert im Moskauer GOR MMA Club zusammen mit dem usbekischen Kämpfer Bogdan Guskov. Der brasilianische Kämpfer betonte zuvor bereits, dass Guskov einer seiner wichtigsten Sparringspartner ist.

Der Kampf gegen Petersen war für Walker auch aus einem anderen Grund wichtig. Sein aktueller UFC-Vertrag lief nur noch über diesen einen Kampf, und der Athlet hatte angekündigt, nach einem Sieg über bessere finanzielle Bedingungen verhandeln zu wollen.

Nun beginnt die wahre Prüfung

Walkers UFC-Bilanz verbesserte sich auf 5–1 . Nachdem er fünf Gegner in Folge in der ersten Runde bezwungen hat, ist es nur logisch, dass er im nächsten Duell einen Gegner aus der Rangliste fordert.

Jedoch werden sich seine nächsten Gegner deutlich intensiver auf Beinangriffe vorbereiten. Von Walker wird nun verlangt, nicht nur seine Paradedisziplin zu zeigen, sondern auch sein Striking, seine Nehmerqualitäten und sein komplettes Arsenal gegen Top-Gegner unter Beweis zu stellen.

Meint ihr, Valter Walker sollte im nächsten UFC-Kampf einen Gegner aus den Top-Rankings bekommen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Artikel mit MMA-Fans auf Telegram.