Emmanuel Petit: Harry Kane kann den Ballon d'Or nicht mehr gewinnen

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Emmanuel Petit: Harry Kane kann den Ballon d'Or nicht mehr gewinnen

Der französische Nationalspieler und Premier-League-Legende Emmanuel Petit hat sich scharf über den Stürmer von Bayern Munich und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, geäußert. Seiner Meinung nach sind die Chancen des erfahrenen Angreifers im Rennen um individuelle Auszeichnungen, insbesondere den Ballon d'Or, komplett verschwunden. Petit begründete dies damit, dass der Stürmer in den wichtigsten und entscheidendsten Spielen unsichtbar bleibe, berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl Harry Kane eine torreiche Saison in der deutschen Bundesliga spielte und viele Tore erzielte, reichen diese Ergebnisse laut Petit nicht aus, um die prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Laut Goal.com kritisierte der ehemalige Mittelfeldspieler, dass Kane sich in den K.-o.-Runden der Champions League und bei großen Turnieren mit der Nationalmannschaft nicht beweisen konnte.

Versagen in den großen Spielen

„Harry Kanes Chancen auf den Ballon d'Or sind vorbei. Wenn man sich nur die Statistiken in der deutschen Meisterschaft ansieht, ist alles in Ordnung. Aber in der Champions League und in der Nationalmannschaft, in den schwierigen Momenten, in denen es um den echten Sieg geht, verschwindet er“, sagte Petit in einem Interview mit Mr Gamble. Er betonte, dass Kane sich noch so sehr anstrengen möge, aber in den entscheidenden Partien das Spielgeschehen nicht beeinflussen könne.

In der vergangenen Saison bestritt Harry Kane 51 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 61 Tore. Mit 36 Toren wurde er Bundesliga-Torschützenkönig und gewann den Goldenen Schuh Europas. Diese persönlichen Erfolge führten jedoch zu keinen Mannschaftstrophäen. Bayern schied im Champions-League-Halbfinale gegen PSG aus, während die englische Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen Argentinien verlor.

Wer sind die Hauptkandidaten?

Laut Petit liegen derzeit andere Spieler im Rennen um den Ballon d'Or deutlich vorn. Er nannte folgende Kandidaten:

  • Lamine Yamal: Ein junges Talent, das bei der Weltmeisterschaft fantastische Leistungen zeigte;
  • Rodri: Der konstanteste und stärkste Mittelfeldspieler während des Turniers;
  • Lionel Messi: Obwohl er derzeit für Inter Miami spielt, hält ihn der Erfolg mit der Nationalmannschaft weiterhin im Rennen.
Der ehemalige französische Fußballer fügte hinzu, dass man bei der Vergabe des Ballon d'Or kommerzielle Entscheidungen vermeiden sollte und der wahre Gewinner anhand der Ergebnisse auf dem Platz ermittelt werden müsse. Seiner Ansicht nach hat ein Vertreter der spanischen Nationalmannschaft diese Auszeichnung eher verdient.

Diese Situation um Harry Kane ist ein interessantes Thema für Fußballfans, da der Stürmer in seiner Karriere noch keine einzige große Mannschaftstrophäe gewonnen hat. Petits Aussagen könnten den Glauben daran, dass Kane sowohl mannschaftliche als auch individuelle Gipfel stürmen kann, weiter mindern.

Harry KaneBallon D'OrFC BayernEmmanuel PetitFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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