Barcelona unter Hansi Flick entdeckt neues Talent: Alex Gonzalez glänzt

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Barcelona unter Hansi Flick entdeckt neues Talent: Alex Gonzalez glänzt

Der katalanische Barcelona Klub hat die Vorbereitung auf die neue Saison unter Cheftrainer Hansi Flick erfolgreich begonnen. In einem Testspiel auf dem Trainingsgelände "Ciutat Esportiva Joan Gamper" feierte das Team einen souveränen 4:1-Sieg gegen "CE Europa". Die Partie zog nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der starken Leistungen der Nachwuchstalente die Aufmerksamkeit von Experten auf sich, wie Goal.com berichtet .

Als herausragender Akteur des Spiels kam Alex Gonzalez in der zweiten Halbzeit aufs Feld und wusste sich in kurzer Zeit zu präsentieren. Neben einem eigenen Treffer steuerte der junge Flügelspieler auch eine Torvorlage bei. Sportmedienberichten zufolge ist Flick von den Leistungen des Spielers begeistert und schätzt seine Chancen auf eine Reise mit dem Profikader ins Trainingslager nach England sehr hoch ein.

Der unerwartete Aufstieg des Eigengewächses

Alex Gonzalez war Hansi Flick zum Ende der Saison 2025-2026 durch seine starken Leistungen in der Jugendmannschaft aufgefallen. Der vom Klub "Dam" verpflichtete Spieler debütierte im April im Team von Pol Planas und wurde in kürzester Zeit ein fester Bestandteil des Kaders. Seine Entwicklung auf Profiebene war eine gelungene Überraschung für die Katalanen.

In der 48. Minute des Spiels drang Gonzalez über den linken Flügel in den Strafraum ein, bereitete eine gute Chance für Ibrahima Toumkara vor und trug zum Ausbau der Führung bei. Zehn Minuten später verwertete er eine Vorlage von Toni Fernandez zum Tor und setzte den Schlusspunkt der Partie. Seine Disziplin auf dem Platz und seine schnellen Entscheidungen hinterließen beim Trainerteam von Barcelona einen positiven Eindruck.

Große Chance für den Nachwuchs

Die Abwesenheit einiger Stammspieler, die derzeit bei Weltmeisterschaftsspielen im Einsatz sind, öffnet den Akademietalenten die Tür, sich zu beweisen. Neben Alex Gonzalez nehmen auch erfahrene Akteure wie Alejandro Balde, Fermin Lopez und Marc Bernal aktiv am Training teil.

Experten zufolge wird Hansi Flicks Vertrauen in die Jugend eine wichtige Rolle in der künftigen Strategie des Vereins spielen. Die Einbindung von Spielern wie Alex Gonzalez in das Training der ersten Mannschaft zeigt, dass die Akademie La Masia dem Weltfußball weiterhin starke Talente liefert. Nun wird sich das Team während der England-Reise gegen noch stärkere Gegner beweisen.

BarcelonaHansi FlickAlex GonzalezLa LigaFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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