Manchester City möchte Transfer von Tottenham-Verteidiger abschließen

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Manchester City möchte Transfer von Tottenham-Verteidiger abschließen

Ein weiteres großes und sensationelles Transfergeschäft reift im europäischen Fußball. Manchester City, einer der aktuellen Giganten und mächtigsten Teams der englischen Premier League, hat begonnen, seine Defensive im aktuellen Transferfenster grundlegend zu verstärken. Spaniens prestigeträchtige und populäre AS Zeitung berichtet in ihren neuesten exklusiven Nachrichten, dass die Führung der "Citizens" beabsichtigt, einen neuen Star zu verpflichten, um die rechte Abwehrseite zu verstärken, die eine der schwächsten und problematischsten Stellen im Kader darstellt.

Die Quelle betont ausdrücklich, dass Manchester City erste offizielle Kontakte und Verhandlungen mit dem Londoner Klub Tottenham Hotspur bezüglich des Transfers des erfahrenen spanischen Verteidigers Pedro Porro aufgenommen hat, um diesen strategischen Plan umzusetzen. Die Vertreter aus Manchester wollen eine vollständige Einigung erzielen und den Vertrag mit dem talentierten Fußballer, der mit der spanischen Nationalmannschaft zur prestigeträchtigen Weltmeisterschaft über den Ozean reist, vor dem offiziellen Start des Turniers endgültig klären.

Derzeit kann die Führung des Londoner Klubs Tottenham in internen Verhandlungen über die Verlängerung des aktuellen Vertrags mit Pedro Porro keine Einigung erzielen. Der bestehende Arbeitsvertrag des Spielers mit den Londonern ist langfristig und läuft bis Mitte 2030. Daher wollen die "Spurs" ihren Schlüsselspieler nicht leichtfertig ziehen lassen. Sie haben die Transfersumme für den schnellen und offensiven spanischen Verteidiger auf genau 50 Millionen Pfund Sterling (fast 58 Millionen Euro) festgelegt und sind nicht bereit, weniger zu akzeptieren.

Verfolgen Sie Pep Guardiolas neue taktische Projekte bei Manchester City, Pedro Porros Wunsch, zu einem Topklub zu wechseln, und die heißesten Transferneuigkeiten der englischen Premier League immer mit uns auf den Zamin-Seiten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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