Didier Deschamps äußert sich zu Kylian Mbappés Torflaute

Kylian Mbappé, einer der hellsten Sterne im Weltfußball, hat aufgrund seiner jüngsten Leistungen für die französische Nationalmannschaft hitzige Diskussionen unter Fans und Experten ausgelöst. Der talentierte Stürmer konnte in seinem dritten Länderspiel in Folge kein Tor erzielen. Dennoch setzen Les Bleus ihre erfolgreiche Serie fort.

In einem weiteren intensiven Freundschaftsspiel sicherte sich die französische Nationalmannschaft einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Nordirland. In dieser packenden Begegnung erzielte der junge und vielversprechende Star der Mannschaft, Michael Olise, einen brillanten Hattrick und wurde zum Mann des Spiels. Mbappé hingegen verließ das Feld auch in diesem Spiel ohne Torerfolg.

Trotzdem zeigte Frankreichs Cheftrainer Didier Deschamps deutlich, dass er sich keine Sorgen um die aktuelle Form seines Teamkapitäns oder dessen Torflaute macht. Der erfahrene Spezialist betonte sein volles Vertrauen in Kylian, als er über dessen Leistung sprach.

„Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Er hatte im Spiel mehrere gute Chancen zu treffen, es fehlte nur etwas Präzision bei den finalen Schüssen. Er sagte mir im Gespräch, dass er alle seine wichtigen Tore für die Weltmeisterschaft in den USA aufspart, und ich stimme dieser Einstellung voll zu“, erklärte Deschamps lächelnd in einem exklusiven Interview beim bekannten Sender TF1.

Zur Info: Kylian Mbappé hat bisher 98 offizielle Spiele für die französische Nationalmannschaft bestritten, dabei 56 Tore erzielt und gehört zu den besten Torschützen in der Geschichte des Landes.

In der Gruppenphase der kommenden WM 2026 werden die aktuellen Vizeweltmeister aus Frankreich in Gruppe C gegen die Nationalmannschaften von Senegal, Irak und Norwegen um einen Platz in den Play-offs kämpfen. Die Fans erwarten von Mbappé in diesen offiziellen Spielen eine wahre Torshow.

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