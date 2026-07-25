Real Madrid bietet 100 Millionen Euro für Diomande

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Real Madrid bietet 100 Millionen Euro für Diomande

Real Madrid hat ein offizielles Transferangebot für den 19-jährigen Leipzig-Winger Yan Diomande abgegeben. Laut Fabrizio Romano sind die Spanier bereit, bis zu 100 Millionen Euro inklusive Boni für den Spieler zu zahlen.

Der deutsche Verein hielt diese Summe jedoch für nicht ausreichend. Da auch PSG im Werben um Diomande mitmischt, werden die Verhandlungen noch intensiver.

Wie sieht das Angebot von Real Madrid aus?

Dem Vernehmen nach hat der Madrider Klub dem jungen ivorischen Nationalspieler folgende Konditionen geboten:

Zahlungsart

Betrag

Garantierte Ablöse

90 Millionen Euro

Boni

10 Millionen Euro

Gesamtwert

Bis zu 100 Millionen Euro

Dieses Angebot zeigt, dass Real Madrid in Diomande einen wichtigen Spieler für die Zukunft sieht.

Leipzig lehnt das Angebot ab

Der deutsche Klub lehnte die Offerte über 90 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Boni ab.

Berichten zufolge fordert Leipzig für Diomande eine garantierte Ablöse oder ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro. Die Gespräche zwischen den Parteien sind nicht abgebrochen, und die Vertragsdetails werden weiterhin diskutiert.

Bislang haben die Vereine keine formelle Einigung erzielt.

Auch PSG kämpft um den Spieler

Zu den Klubs, die Interesse an Diomande zeigen, gehört auch der französische Spitzenklub PSG.

Die Pariser haben den Kontakt zu Leipzig gesucht, allerdings gab es bisher keinen nennenswerten Durchbruch in den Verhandlungen. Dennoch erhöht der Verbleib von PSG im Transferprennen die Konkurrenz für Real Madrid.

Warum wird Diomande so hoch bewertet?

Obwohl er erst 19 Jahre alt ist, hat der Flügelspieler die Aufmerksamkeit großer europäischer Klubs auf sich gezogen. Dass sein Preisschild auf über 100 Millionen Euro beziffert wird, bedeutet, dass Leipzig den Spieler nicht leichtfertig gehen lassen will.

Gleichzeitig zeigt eine so hohe Summe das große Vertrauen in Diomande und sein enormes Zukunftspotenzial.

Eine entscheidende Phase der Verhandlungen hat begonnen

Obwohl das erste Angebot von Real Madrid abgelehnt wurde, setzt der Madrider Klub die Gespräche fort. Das Interesse von PSG könnte Leipziger Position bei der Ablösesumme weiter stärken.

Die Hauptfrage ist nun: Wird Real Madrid sein Angebot erhöhen oder lenkt der deutsche Klub ein?

Meint ihr, Real Madrid sollte mehr als 100 Millionen Euro für den 19-jährigen Diomande zahlen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Real MadridYan DiomandeLeipzigPSGFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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