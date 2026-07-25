Vozinha, der bei der WM 2026 glänzte, steht kurz vor einem Wechsel zu einem neuen Verein...

Vozinha, der Torhüter der kapverdischen Nationalmannschaft, der durch seine souveränen Leistungen bei der WM 2026 bekannt wurde, wird seine Karriere voraussichtlich in Chile fortsetzen. Der 40-jährige Schlussmann hat eine mündliche Einigung mit einem der bekanntesten Vereine des Landes erzielt: Colo-Colo.

Wie der Insider Fabrizio Romano berichtet, stehen nur noch die Unterzeichnung der Dokumente und der medizinische Check aus. Zuvor wurde Lionel Messi auch Inter Miami, wo er spielt, als Hauptkonkurrent genannt.

Mündliche Einigung erzielt

Fabrizio Romano gab auf dem sozialen Netzwerk X bekannt, dass eine prinzipielle Einigung über den Wechsel von Vozinha zu Colo-Colo besteht.

Demnach sollen die Transferunterlagen in Kürze unterzeichnet werden. Dieser Prozess dürfte am Wochenende abgeschlossen sein, wonach der Torhüter den medizinischen Check absolvieren wird.

Colo-Colo hat den Transfer noch nicht offiziell bestätigt. Daher wird der Wechsel des Torhüters zum chilenischen Verein erst nach der Unterzeichnung der Dokumente endgültig feststehen.

Colo-Colo setzt auf den erfahrenen Torhüter

Zuvor wurde berichtet, dass auf Anweisung des Präsidenten des chilenischen Vereins, Anibal Mosa, Verhandlungen mit den Vertretern von Vozinha aufgenommen wurden.

Colo-Colo setzt auf die große internationale Erfahrung des 40-Jährigen und seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft. Es heißt, Vozinha sei bereit, ein neues Kapitel seiner Karriere in Chile aufzuschlagen.

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Auch Inter Miami war am Torhüter interessiert

Der US-Klub Inter Miami wurde als einer der Hauptkonkurrenten von Colo-Colo im Kampf um Vozinha genannt.

Beim Klub aus Florida spielt der argentinische Star Lionel Messi. Aus diesem Grund wurde auch ein Wechsel von Vozinha in die US-Liga als mögliche Option in Betracht gezogen.

Aktuellen Informationen zufolge steht der Torhüter jedoch kurz davor, sich für die chilenische Option zu entscheiden. Der Wunsch von Colo-Colo, ihn als Stammtorhüter einzusetzen, könnte bei den Verhandlungen den Ausschlag gegeben haben.

Zwei Spiele ohne Gegentor bei der WM

Vozinha stand während der historischen WM-Teilnahme der kapverdischen Nationalmannschaft 2026 in vier Spielen auf dem Platz.

In zwei dieser Spiele blieb er ohne Gegentor. Die Ruhe des erfahrenen Schlussmanns und seine Paraden in entscheidenden Momenten verhalfen dem Team zum Einzug in die K.o.-Phase.

Kap Verde nahm zum ersten Mal in seiner Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Die Nationalmannschaft lieferte sich im Achtelfinale ein hartes Duell gegen Argentinien und verlor knapp mit 2:3.

Vozinha könnte als ablösefreier Spieler wechseln

Der Vertrag des Torhüters bei Chaves, einem Verein der zweiten portugiesischen Liga, lief diesen Sommer aus.

Dies ermöglicht es Colo-Colo, Vozinha ohne Ablösesumme zu verpflichten. Der Verein muss lediglich eine Einigung über den persönlichen Vertrag, das Gehalt und andere Bedingungen erzielen.

Die große Erfahrung von Vozinha könnte für Colo-Colo nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei der Entwicklung junger Torhüter wertvoll sein.

Offizielle Bekanntgabe steht bevor

Obwohl eine mündliche Einigung erzielt wurde, ist der Transfer noch nicht abgeschlossen. Vozinha muss den medizinischen Check erfolgreich bestehen und beide Parteien müssen den Vertrag unterzeichnen.

Wenn der Prozess wie geplant verläuft, könnte der kapverdische Torhüter, der bei der WM 2026 auf sich aufmerksam machte, in den kommenden Tagen offiziell als Neuzugang von Colo-Colo vorgestellt werden.

Glauben Sie, dass der 40-jährige Vozinha der Stammtorhüter von Colo-Colo werden kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.