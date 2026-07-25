Roy Keane über Messi: „Er hat das Niveau von Cristiano Ronaldo noch nicht erreicht“

Lionel Messis Platz in der Geschichte des Weltfußballs sorgt erneut für heftige Diskussionen. Gary Neville, Roy Keane und Ian Wright tauschten sich darüber aus, ob der argentinische Star über Pelé und Diego Maradona gestellt werden kann.

Der interessanteste Punkt des Gesprächs war Roy Keanes Cristiano Ronaldo scherzhafte Antwort. Messis neue WM-Rekorde haben die Debatte zudem weiter angeheizt.

Neville warf die historische Frage auf

In der Sendung „The Overlap“ fragte Gary Neville, ob es nach Messis jüngsten Erfolgen an der Zeit sei, ihn sogar über die Größten der Fußballgeschichte zu stellen.

„Kann man Messi jetzt noch höher einordnen als Pelé und Maradona? Ist es nach all seinen Erfolgen nicht an der Zeit, darüber zu sprechen?“, sagte Neville.

Seine Frage basierte auf Messis persönlichen Rekorden, seinen Ergebnissen in der Nationalmannschaft und seiner jahrelangen Leistung auf höchstem Niveau.

Roy Keane erwähnte Ronaldo

Roy Keane gab Nevilles Frage eine unerwartete Antwort.

„Ja, aber er hat immer noch nicht das Cristiano Ronaldo Niveau erreicht“, sagte der ehemalige Spieler.

Danach brach Keane in Gelächter aus, was zeigte, dass seine Worte eher eine scherzhafte Bemerkung als ein ernsthaftes Fazit waren.

Keane ist auch dafür bekannt, dass er den portugiesischen Spieler aufgrund seiner Karriere bei „Manchester United“ und seiner Verbindung zu Cristiano Ronaldo oft verteidigt.

Neville ist noch nicht bereit für ein endgültiges Fazit

Gary Neville äußerte sich vorsichtig zu der Frage, Messi auf die absolut höchste Stufe der Fußballgeschichte zu stellen.

„Ich denke, wir sind im Moment noch nicht bereit, ihn auf diese allerhöchste Stufe zu stellen“, sagte er.

Diese Ansicht zeigt, dass die „GOAT“-Debatte im Fußball weiterhin offen ist, da Pelé, Maradona, Messi und Ronaldo in unterschiedlichen Epochen, unter verschiedenen Bedingungen und Stilen gespielt haben.

Messis Turnierwerte verstärkten die Debatte

Bei der beendeten Weltmeisterschaft war Lionel Messi einer der Hauptführenden seines Teams.

Metrik Ergebnis Tore 8 Vorlagen 4 Gesämtte Torbeteiligungen 12 Turnierstatus Bester Vorlagengeber

Der argentinische Spieler wurde der erste Fußballer in der Geschichte großer Nationalmannschaftsturniere, der die Marke von 20 Torbeteiligungen überschritt.

Zudem stellte er einen neuen Rekord als Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf.

Ist Messi der größte Fußballer?

Messis technisches Können, seine Tore, Vorlagen und langjährige Konstanz machen ihn zweifellos zu einem der größten Namen in der Fußballgeschichte.

Ihn jedoch über Pelé, Maradona oder Ronaldo zu stellen, hängt stark von der persönlichen Sichtweise der Fans ab. Spieler verschiedener Generationen rein über Statistiken zu vergleichen, liefert nicht immer das vollständige Bild.

Ist Lionel Messi Ihrer Meinung nach der größte Spieler der Fußballgeschichte oder ist einer von Pelé, Maradona und Ronaldo überlegen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.