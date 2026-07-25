WM-2026 Abschlusstabelle: Welchen Platz belegte Usbekistan
Die FIFA hat die offizielle Gesamttabelle der Nationalmannschaften veröffentlicht, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen haben. Turniersieger Spanien belegt den ersten Platz, der Finalist Argentinien wurde Zweiter und England sicherte sich den dritten Rang.
Die usbekische Nationalmannschaft beendete ihre historische erste Weltmeisterschaftsteilnahme auf dem 44. Platz der Gesamtrangliste.
Wie wurden die finalen Platzierungen ermittelt?
Bei der Erstellung der Rangliste berücksichtigte die FIFA in erster Linie, bis zu welcher Runde die jeweilige Nationalmannschaft im Wettbewerb vorgedrungen ist. Teams, die länger im Turnier verblieben, erhielten einen höheren Tabellenplatz.
Mannschaften, die in derselben Runde aus dem Turnier ausschieden, wurden nach folgenden Kriterien sortiert:
Gesamtzahl der in allen Spielen erzielten Punkte;
Tordifferenz;
Anzahl der erzielten Tore;
Bei völliger Gleichheit aller Parameter erhalten die Mannschaften denselben Platz.
Spiele, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden, wurden in dieser Berechnung als Unentschieden gewertet.
Spanien ist Champion, Argentinien Zweiter
Weltmeister Spanien dominierte auch die Gesamtwertung. Der unterlegene Finalist Argentinien wurde Zweiter, während England und Frankreich die Top Vier komplettierten.
Die Top Ten sieht wie folgt aus:
Platz
Nationalmannschaft
1
Spanien
2
Argentinien
3
Anglia
4
Frankreich
5
Norwegen
6
Belgien
7
Marokko, Schweiz
8
Mexiko
9
Kolumbien
10
Brasilien
Welche Teams ließ Usbekistan hinter sich?
Die usbekische Nationalmannschaft belegte in der FIFA-Abschlusstabelle den 44. Platz . Das Nationalteam landete vor Tunesien und dem Irak sowie hinter Haiti und Jordanien.
Die direkten Tabellennachbarn Usbekistans bei der Premieren-WM:
Platz
Nationalmannschaft
41
Panama
42
Jordanien
43
Haiti
44
Usbekistan
45
Tunesien
46
Irak
Vollständige Abschlusstabelle der WM 2026
Plätze 1–16:
Spanien
Argentinien
England
Frankreich
Norwegen
Belgien
Marokko, Schweiz
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
USA
Portugal
Kanada
Ägypten
Paraguay
Niederlande
Plätze 17–32:
Deutschland
Elfenbeinküste
Kroatien
Japan
Australien
Demokratische Republik Kongo
Ghana
Ecuador, Südafrika
Schweden
Österreich
Bosnien und Herzegowina
Algerien
Senegal
Kap Verde
Iran
Plätze 33–46:
Türkei
Schottland
Uruguay
Tschechien
Neuseeland
Katar
Curaçao
Panama
Jordanien
Haiti
Usbekistan
Tunesien
Irak
Historische Erfahrung für Usbekistan
Der 44. Platz mag kein Spitzenergebnis sein, aber er geht als allererste Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaftsendrunde in die Geschichte ein.
Die beim Turnier gesammelten Erfahrungen, gemachten Fehler und Duelle gegen starke Gegner werden für die Vorbereitung auf kommende Turniere von großer Bedeutung sein.
Wie bewerten Sie das Abschneiden der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.
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