WM-2026 Abschlusstabelle: Welchen Platz belegte Usbekistan

Die FIFA hat die offizielle Gesamttabelle der Nationalmannschaften veröffentlicht, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen haben. Turniersieger Spanien belegt den ersten Platz, der Finalist Argentinien wurde Zweiter und England sicherte sich den dritten Rang.

Die usbekische Nationalmannschaft beendete ihre historische erste Weltmeisterschaftsteilnahme auf dem 44. Platz der Gesamtrangliste.

Wie wurden die finalen Platzierungen ermittelt?

Bei der Erstellung der Rangliste berücksichtigte die FIFA in erster Linie, bis zu welcher Runde die jeweilige Nationalmannschaft im Wettbewerb vorgedrungen ist. Teams, die länger im Turnier verblieben, erhielten einen höheren Tabellenplatz.

Mannschaften, die in derselben Runde aus dem Turnier ausschieden, wurden nach folgenden Kriterien sortiert:

Gesamtzahl der in allen Spielen erzielten Punkte; Tordifferenz; Anzahl der erzielten Tore; Bei völliger Gleichheit aller Parameter erhalten die Mannschaften denselben Platz.

Spiele, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden, wurden in dieser Berechnung als Unentschieden gewertet.

Spanien ist Champion, Argentinien Zweiter

Weltmeister Spanien dominierte auch die Gesamtwertung. Der unterlegene Finalist Argentinien wurde Zweiter, während England und Frankreich die Top Vier komplettierten.

Die Top Ten sieht wie folgt aus:

Platz Nationalmannschaft 1 Spanien 2 Argentinien 3 Anglia 4 Frankreich 5 Norwegen 6 Belgien 7 Marokko, Schweiz 8 Mexiko 9 Kolumbien 10 Brasilien

Welche Teams ließ Usbekistan hinter sich?

Die usbekische Nationalmannschaft belegte in der FIFA-Abschlusstabelle den 44. Platz . Das Nationalteam landete vor Tunesien und dem Irak sowie hinter Haiti und Jordanien.

Die direkten Tabellennachbarn Usbekistans bei der Premieren-WM:

Platz Nationalmannschaft 41 Panama 42 Jordanien 43 Haiti 44 Usbekistan 45 Tunesien 46 Irak

Vollständige Abschlusstabelle der WM 2026

Plätze 1–16:

Spanien Argentinien England Frankreich Norwegen Belgien Marokko, Schweiz Mexiko Kolumbien Brasilien USA Portugal Kanada Ägypten Paraguay Niederlande

Plätze 17–32:

Deutschland Elfenbeinküste Kroatien Japan Australien Demokratische Republik Kongo Ghana Ecuador, Südafrika Schweden Österreich Bosnien und Herzegowina Algerien Senegal Kap Verde Iran Südkorea

Plätze 33–46:

Türkei Schottland Uruguay Saudi-Arabien Tschechien Neuseeland Katar Curaçao Panama Jordanien Haiti Usbekistan Tunesien Irak

Historische Erfahrung für Usbekistan

Der 44. Platz mag kein Spitzenergebnis sein, aber er geht als allererste Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaftsendrunde in die Geschichte ein.

Die beim Turnier gesammelten Erfahrungen, gemachten Fehler und Duelle gegen starke Gegner werden für die Vorbereitung auf kommende Turniere von großer Bedeutung sein.

Wie bewerten Sie das Abschneiden der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.