WM-2026 Abschlusstabelle: Welchen Platz belegte Usbekistan

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WM-2026 Abschlusstabelle: Welchen Platz belegte Usbekistan

Die FIFA hat die offizielle Gesamttabelle der Nationalmannschaften veröffentlicht, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen haben. Turniersieger Spanien belegt den ersten Platz, der Finalist Argentinien wurde Zweiter und England sicherte sich den dritten Rang.

Die usbekische Nationalmannschaft beendete ihre historische erste Weltmeisterschaftsteilnahme auf dem 44. Platz der Gesamtrangliste.

Wie wurden die finalen Platzierungen ermittelt?

Bei der Erstellung der Rangliste berücksichtigte die FIFA in erster Linie, bis zu welcher Runde die jeweilige Nationalmannschaft im Wettbewerb vorgedrungen ist. Teams, die länger im Turnier verblieben, erhielten einen höheren Tabellenplatz.

Mannschaften, die in derselben Runde aus dem Turnier ausschieden, wurden nach folgenden Kriterien sortiert:

  1. Gesamtzahl der in allen Spielen erzielten Punkte;

  2. Tordifferenz;

  3. Anzahl der erzielten Tore;

  4. Bei völliger Gleichheit aller Parameter erhalten die Mannschaften denselben Platz.

Spiele, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden, wurden in dieser Berechnung als Unentschieden gewertet.

Spanien ist Champion, Argentinien Zweiter

Weltmeister Spanien dominierte auch die Gesamtwertung. Der unterlegene Finalist Argentinien wurde Zweiter, während England und Frankreich die Top Vier komplettierten.

Die Top Ten sieht wie folgt aus:

Platz

Nationalmannschaft

1

Spanien

2

Argentinien

3

Anglia

4

Frankreich

5

Norwegen

6

Belgien

7

Marokko, Schweiz

8

Mexiko

9

Kolumbien

10

Brasilien

Welche Teams ließ Usbekistan hinter sich?

Die usbekische Nationalmannschaft belegte in der FIFA-Abschlusstabelle den 44. Platz . Das Nationalteam landete vor Tunesien und dem Irak sowie hinter Haiti und Jordanien.

Die direkten Tabellennachbarn Usbekistans bei der Premieren-WM:

Platz

Nationalmannschaft

41

Panama

42

Jordanien

43

Haiti

44

Usbekistan

45

Tunesien

46

Irak

Vollständige Abschlusstabelle der WM 2026

Plätze 1–16:

  1. Spanien

  2. Argentinien

  3. England

  4. Frankreich

  5. Norwegen

  6. Belgien

  7. Marokko, Schweiz

  8. Mexiko

  9. Kolumbien

  10. Brasilien

  11. USA

  12. Portugal

  13. Kanada

  14. Ägypten

  15. Paraguay

  16. Niederlande

Plätze 17–32:

  1. Deutschland

  2. Elfenbeinküste

  3. Kroatien

  4. Japan

  5. Australien

  6. Demokratische Republik Kongo

  7. Ghana

  8. Ecuador, Südafrika

  9. Schweden

  10. Österreich

  11. Bosnien und Herzegowina

  12. Algerien

  13. Senegal

  14. Kap Verde

  15. Iran

  16. Südkorea

Plätze 33–46:

  1. Türkei

  2. Schottland

  3. Uruguay

  4. Saudi-Arabien

  5. Tschechien

  6. Neuseeland

  7. Katar

  8. Curaçao

  9. Panama

  10. Jordanien

  11. Haiti

  12. Usbekistan

  13. Tunesien

  14. Irak

Historische Erfahrung für Usbekistan

Der 44. Platz mag kein Spitzenergebnis sein, aber er geht als allererste Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an einer Weltmeisterschaftsendrunde in die Geschichte ein.

Die beim Turnier gesammelten Erfahrungen, gemachten Fehler und Duelle gegen starke Gegner werden für die Vorbereitung auf kommende Turniere von großer Bedeutung sein.

Wie bewerten Sie das Abschneiden der usbekischen Nationalmannschaft bei der WM 2026? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.

FIFASpanienArgentinienEnglandUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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