Toʻrabek Chabibullajew zieht mit einem 5:0-Sieg ins Finale des Turniers in Jerewan ein

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Toʻrabek Chabibullajew zieht mit einem 5:0-Sieg ins Finale des Turniers in Jerewan ein

Die Vertreter Usbekistans haben sich beim internationalen Boxturnier „Yerevan Mayor Cup“ in Jerewan weitere Medaillen gesichert. Toʻrabek Chabibullajew besiegte seinen iranischen Gegner im Halbfinale mit einer dominanten Leistung und erkämpfte sich das Recht, um die Goldmedaille zu kämpfen.

Samandar Olimow hingegen musste sich dem Gastgeber geschlagen geben und beendete den Wettbewerb mit einer Bronzemedaille. Nun steigen zwei usbekische Boxer im Finale für den Meistertitel in den Ring.

Chabibullajew ließ seinem Gegner keine Chance

Toʻrabek Chabibullajew, der in der Gewichtsklasse bis 90 kg antritt, traf im Halbfinale auf den Iraner Hadi Mohammadnejad.

Der usbekische Boxer behielt während des gesamten Kampfes die Initiative und überzeugte alle Punktrichter. Am Ende feierte Chabibullajew mit einem 5:0-Ergebnis einen souveränen Sieg.

Mit diesem Ergebnis hat sich Toʻrabek mindestens die Silbermedaille gesichert und kämpft nun um die Haupttrophäe des Turniers.

Olimow erhält eine Richterstimme

Im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 60 kg trat Samandar Olimow gegen den armenischen Vertreter Artur Basojan an.

Am Ende des Kampfes gegen den Lokalmatador werteten die Punktrichter mit 1:4 zugunsten von Basojan.

Damit verpasste Olimow den Einzug ins Finale, gewann jedoch die Bronzemedaille beim „Yerevan Mayor Cup“.

Zwei usbekische Boxer kämpfen um Gold

Neben Toʻrabek Chabibullajew hat auch Schahzod Musaffarow in der Gewichtsklasse bis 55 kg das Finale des Wettbewerbs erreicht.

Musaffarow hatte im Halbfinale den armenischen Vertreter Suren Rubinjan mit 5:0 geschlagen.

Boxer

Gewichtsklasse

Ergebnis

Toʻrabek Chabibullajew

-90 kg

Im Finale

Schahzod Musaffarow

-55 kg

Im Finale

Samandar Olimow

-60 kg

Bronzemedaille

Hauptfokus liegt auf den Finalkämpfen

Die usbekische Delegation hat nun mindestens zwei Silber- und eine Bronzemedaille sicher. Sollten Chabibullajew und Musaffarow ihre Finals gewinnen, könnte das Nationalteam mit zwei Goldmedaillen aus Jerewan zurückkehren.

Beide Boxer erwartet in der entscheidenden Phase eine noch härtere Konkurrenz. Die genauen Paarungen und Startzeiten der Finalkämpfe werden in Kürze bekannt gegeben.

Glauben Sie, dass sowohl Chabibullajew als auch Musaffarow die Goldmedaille gewinnen können? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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