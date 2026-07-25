Elon Musk lobt das neue Hitzeschild von Starship

SpaceX-Gründer Elon Musk hat bekannt gegeben, dass das Hitzeschutzsystem des Raumschiffs Starship nach den jüngsten Tests erheblich verbessert wurde. Der Milliardär verglich die Flüge von Flight 10 bis Flight 13 miteinander und äußerte sich positiv über die Beschichtung der neuen Generation mit den Worten „sie sieht unglaublich aus“. Diese Änderung ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines vollständig wiederverwendbaren Transportsystems für den Weltraum. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Fotos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden und verschiedene Testphasen zeigen, verdeutlichen, dass die SpaceX-Ingenieure immense Arbeit am Hitzeschild geleistet haben. Insbesondere nach dem Test von Flight 10 waren starke Überhitzungsspuren, orangefarbene Flecken und beschädigte Hitzeschutzplatten am Rumpf des Raumschiffs deutlich sichtbar. Nach dem Flug von Flight 13 blieb die Oberfläche des Raumschiffs jedoch nahezu unverändert und behielt eine gleichmäßige schwarze Farbe bei.

Technologischer Fortschritt und die Fähigkeiten von Starship V3

Die Verbesserung des Hitzeschilds gilt als eine der wichtigsten strategischen Phasen des Starship-Programms. Das Raumschiff muss den extremen Temperaturen standhalten, die beim Eintritt in die Atmosphäre mit extrem hohen Geschwindigkeiten entstehen. Wenn dieses System nicht einwandfrei funktioniert, wird eine Wiederverwendung des Raumschiffs unmöglich, was den Plänen von SpaceX zur Kostensenkung bei Flügen zum Mars und zum Mond widersprechen würde.

Laut ixbt.com wurde der 13. Testflug von Starship (Flight 13) am 24. Juli auf dem Testgelände Starbase in Texas erfolgreich durchgeführt. Dieser Test ging als zweiter Flug der aktualisierten Version namens Starship V3 in die Geschichte ein. Die neue Modifikation des Raumschiffs unterscheidet sich von ihren Vorgängern nicht nur durch ihre Robustheit, sondern auch durch ihre aerodynamischen Eigenschaften.

Experten betonen, dass die höhere Haltbarkeit der Hitzeschutzplatten die Überholungszeiten zwischen den Flügen verkürzt. Dies wird es in Zukunft ermöglichen, Starship-Raumschiffe ähnlich wie Flugzeuge mehrmals täglich ins All zu starten. Elon Musk betrachtet genau dieses Ziel als seine Hauptmission.

Derzeit analysiert das SpaceX-Team weiterhin die gesammelten Daten. Bei den nächsten Flügen wird voraussichtlich der Hitzeschutz unter noch härteren Bedingungen getestet. Diese Errungenschaften dienen als Grundlage für die Etablierung eines interplanetaren Transportsystems nicht nur für die US-Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern für die ganze Welt.