SpaceX erzielt historischen Erfolg: Starship landet erstmals sanft im Ozean

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat den 13. Testflug seines überschweren Raketensystems Starship absolviert. Diese Mission war einer der erfolgreichsten Meilensteine in der Geschichte des Programms, da das Raumschiff zum ersten Mal eine weiche Landung im Indischen Ozean hinlegte, während es seine Integrität bewahrte. Dieses Ergebnis läutet eine neue Ära in der Raumfahrt und der Technologie wiederverwendbarer Raketen ein. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Flug fand am 24. Juli vom Testgelände Starbase in Texas statt. Dies war der zweite Test der Starship V3-Modifikation, und das Raumschiff erfüllte seine Aufgabe eine Stunde nach dem Abheben. Laut ixbt.com schwamm das Raumschiff nach dem Auftreffen noch einige Zeit auf der Wasseroberfläche und sendete weiterhin Telemetriedaten zur Erde. SpaceX-Sprecher Dan Huot bezeichnete das Ereignis als „die sanfteste Landung in der Geschichte des Programms“.

Technische Probleme und neue Errungenschaften

Obwohl die Mission als erfolgreich bewertet wurde, kam es bei der Rückkehr des Super Heavy-Boosters zu unerwarteten technischen Pannen. Dem Plan zufolge sollten 13 Raptor-Triebwerke gleichzeitig zünden, um die Geschwindigkeit zu verringern. Den Telemetriedaten zufolge funktionierten jedoch nur 5 davon. Infolgedessen schlug der Booster mit einer höheren als der geplanten Geschwindigkeit im Golf von Mexiko auf.

Dennoch führte das Starship-Raumschiff selbst eine Reihe wichtiger Operationen im Weltraum durch. Insbesondere wurde eines der sechs Raptor-Triebwerke im freien Fall bzw. Weltraum erfolgreich wiederzündet. Dieses Manöver ist von entscheidender Bedeutung für zukünftige orbitale Missionen und die sichere Rückkehr des Raumschiffs zur Erde. Auch das bordeigene Satellitenaussetzungssystem der nächsten Generation für Starlink V3 wurde getestet.

Hitzeschutz und Zukunftspläne

Der Wiedereintritt des Raumschiffs in die Atmosphäre war einer der spannendsten Momente. Bordkameras zeigten live, wie die Hülle des Raumschiffs von glühendem Plasma umgeben war. Die Hitzeschutzschicht von Starship bewies, dass sie solchen extremen Temperaturen standhalten kann. Vor der Wasserung ging das Raumschiff in eine vertikale Position über und bremste mithilfe von drei Triebwerken ab.

Dieser Erfolg ist ein riesiger Schritt für SpaceX auf dem Weg zu Flügen zum Mars. Das Starship-System ist auf vollständige Wiederverwendbarkeit ausgelegt, und es wird erwartet, dass es die Kosten für den Frachttransport ins All drastisch senkt. Diese Neuigkeit ist auch für Technikbegeisterte wichtig, da die Entwicklung des Starlink-Systems den Hochgeschwindigkeits-Internet zugang weltweit, einschließlich abgelegener Regionen, in Zukunft weiter ausbauen wird.

Das SpaceX-Team wird nun die gesammelten Daten analysieren und an der Verbesserung des Landesystems des Super Heavy-Boosters für kommende Flüge arbeiten. Bei den nächsten Tests ist geplant, den Booster nicht nur im Ozean landen zu lassen, sondern ihn auch mithilfe des speziellen „Mechazilla“-Turms in der Luft aufzufangen.