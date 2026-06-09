Ist die englische Nationalmannschaft zu sehr von Harry Kane abhängig?

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Ist die englische Nationalmannschaft zu sehr von Harry Kane abhängig?

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, nahm zu den Meinungen Stellung, dass sich das Team vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehr auf seine Tore verlässt. Der Stürmer, der in Deutschland bei Bayern München Rekorde brach und eine torreiche Saison spielte, nähert sich dem Turnier in der besten Form seiner Karriere. Die "Three Lions", die das Ziel haben, die 60-jährige Titelpause zu beenden, richten ihren Fokus erneut auf ihren rekordreifen Kapitän. Laut Goal.com Bericht .

Als er über den Druck auf der großen Bühne sprach, räumte Harry Kane ein, dass es als Top-Stürmer einer Nationalmannschaft natürlich ist, die Verantwortung für das Torerfolg zu tragen. Im Vergleich zu anderen Weltstars sagte er: "Ich denke, jedes Team mit einem starken Stürmer hat eine Abhängigkeit von ihm. Zum Beispiel sind Erling Haaland mit Norwegen oder Kylian Mbappé mit Frankreich in einer ähnlichen Situation. Wenn man der Haupttorschütze im Team ist, werden Tore von einem erwartet. Das ist nichts Schlechtes."

Der Kapitän betonte, dass auch andere Teammitglieder ein hohes Torschusspotenzial haben. Seinen Worten zufolge haben fast alle in den Kader berufenen Spieler erfolgreiche Saisons in ihren Vereinen gespielt und Trophäen gewonnen. Dank seiner Leistungen bei Bayern München ist Harry Kane einer der Hauptkandidaten, der erste englische Fußballer seit Michael Owen im Jahr 2001 zu werden, der den Ballon d'Or gewinnt.

Der 32-jährige Stürmer ist zuversichtlich, dass er das Turnier in Nordamerika in sehr guter physischer Verfassung erreichen wird. Trotz Bedenken hinsichtlich Ermüdung nach einer langen Saison sagte Harry Kane, dass dies seine beste Chance in seiner Karriere sei, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Der Stürmer betonte, dass er sich frischer denn je fühle und die Zeit endlich gekommen sei, die Ziellinie mit einem Sieg zu überqueren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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