Thierry Henry warnt Arsenal vor Sommertransfers

Arsenal-Legende Thierry Henry betonte, dass es eine schwierige Aufgabe ist, die richtigen Spieler zu finden, um das Team, das die englische Premier League gewonnen hat, weiter zu verstärken. Die "Gunners" haben das Vertrauen der Fans gerechtfertigt, indem sie unter Mikel Arteta nach einer 22-jährigen Pause den Titel gewannen und den Erfolg des langfristigen Projekts bewiesen. Laut Goal.com berichtet .

Henry stated, dass er seit Beginn der Saison eine Veränderung in der Mentalität des Teams bemerkt habe und dieses Mal von den Titelchancen überzeugt sei. Seiner Meinung nach hat die Mannschaft einen Kampfgeist und die Fähigkeit entwickelt, in entscheidenden Momenten zu performen. Doch an der Spitze zu bleiben, kann schwieriger sein, als sie zu erreichen.

Der ehemalige französische Stürmer bemerkte, dass das Sommer-Transferfenster eine entscheidende Phase für den Klub ist. Seinen Worten zufolge wird es nicht einfach sein, Spieler auszuwählen, die das Team auf ein neues Niveau heben, ohne die interne Atmosphäre zu stören. Fehler sind nicht erlaubt, zumal alle Rivalen bestrebt sind, den Meister zu besiegen.

Henry führte Teams wie Manchester City als Vorbild in der Transferpolitik an. Er warnte davor, dass die Suche nach Fußballern, die sich sofort an die Intensität der englischen Premier League anpassen und das Team schnell beeinflussen können, eine komplexe Prüfung für Mikel Arteta und die Klubführung sein wird.