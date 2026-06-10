Wechseln Vitinha und Joao Neves zu Real Madrid? Jorge Mendes antwortet

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Wechseln Vitinha und Joao Neves zu Real Madrid? Jorge Mendes antwortet

Die PSG-Stars Vitinha und Joao Neves stehen vor dem Sommer-Transferfenster im Mittelpunkt der Gerüchte. Berichten zufolge beobachtet Real Madrid das portugiesische Duo genau. Der bekannte Berater Jorge Mendes hat jedoch alle Fragen zur Zukunft seiner Klienten geklärt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Vitinha und Neves sind zu festen Bestandteilen von Luis Enriques taktischem System geworden. Insbesondere Vitinha hat sich als einer der konstantesten Mittelfeldspieler Europas etabliert und absolvierte in der letzten Saison 50 Pflichtspiele. Auch der 21-jährige Joao Neves ist zu einer wichtigen Stütze für den Pariser Klub geworden und hat sich mit seinen starken Leistungen die Zuneigung der Fans gesichert.

Trotz der Berichte, die sie mit dem Santiago Bernabeu in Verbindung bringen, wies Mendes die Transfergerüchte zurück. Im Gespräch mit Fabrizio Romano betonte der Berater, dass der französische Meister nicht die Absicht habe, seine Leistungsträger zu verkaufen. „Vitinha und Joao waren für niemanden eine Option. Sie sind für PSG unverkäuflich und sehr glücklich in Paris“, sagte Mendes.

Obwohl die Führung von Real Madrid den Kader mit jungen und talentierten Mittelfeldspielern verstärken möchte, betrachtet die PSG-Führung diese beiden Spieler als „unantastbar“. Der Verein hat erklärt, dass selbst Rekordsummen nicht ausreichen würden, um die portugiesischen Nationalspieler zu verkaufen.

Nun verlagert sich der Fokus vom Transfermarkt auf die Nationalmannschaft. Es wird erwartet, dass beide Spieler eine wichtige Rolle für die portugiesische Nationalmannschaft unter Roberto Martinez bei der Weltmeisterschaft spielen werden. Bemerkenswert ist, dass Portugal in der Gruppenphase auf die DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien treffen wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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