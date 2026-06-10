Roberto De Zerbi hat mehrere Spieler für Tottenham im Visier

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Roberto De Zerbi hat mehrere Spieler für Tottenham im Visier

Roberto De Zerbi ist auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader von Tottenham neu zu formen, doch der Transfer von Moise Kean könnte sich als schwieriger erweisen als gedacht. Obwohl Berichte über eine Rückkehr des ehemaligen Everton-Stürmers in die englische Premier League kursieren, äußerte ein enger Freund des Trainers Zweifel an dem Deal. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige italienische Nationaltorhüter Emiliano Viviano betonte, dass er eine enge Beziehung zu Roberto De Zerbi pflegt und der Trainer ihm von vielen Spielern erzählt habe, die er mag, aber Keans Name sei nicht darunter gewesen. In einem Interview mit Radio Firenze Viola sagte Viviano: "Ich glaube nicht wirklich an die Tottenham-Option. De Zerbi hat mir von vielen Spielern erzählt, aber nichts über Moise gesagt."

Derzeit ist die Konkurrenz in der Offensive von Tottenham sehr groß. Damit ein neuer Stürmer kommen kann, müsste der Verein zunächst Spieler wie Randal Kolo Muani, Richarlison oder Dominic Solanke verkaufen. Kolo Muani war von Paris Saint-Germain ausgeliehen und seine Zeit läuft ab, aber das Schicksal der anderen Stürmer ist noch unklar.

Moise Kean erzielte in dieser Saison 8 Tore in 26 Serie-A-Spielen. Obwohl diese Bilanz nicht konstant ist, zeigen seine 25 Tore in 44 Spielen in der letzten Saison sein hohes Potenzial. Angesichts der Tatsache, dass Tottenham in der letzten Saison nur 48 Tore erzielte und nur knapp dem Abstieg entging, ist klar, dass das Team frisches Blut braucht.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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