Während die spannenden Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beginnen und die Ticketverkäufe für Spiele mit Beteiligung von Usbekistan Rekorde brechen, sind für unsere nationalen Vereine äußerst erfreuliche und finanziell vorteilhafte Nachrichten von der FIFA eingetroffen. Die Organisation unter der Leitung von Gianni Infantino das offizielle Rundschreiben Nr. 1965 veröffentlicht. In diesem offiziellen Dokument wird detailliert dargelegt, welche Entschädigungszahlungen die Vereine für Spieler erhalten, die ihr Land sowohl in der Qualifikations- als auch in der Endrunde der aktuellen Weltmeisterschaft vertreten haben.

Den veröffentlichten Informationen zufolge hat die FIFA für die langen und intensiven Qualifikationsrunden insgesamt 100 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Durch die Verteilung dieser Mittel erhält jeder Verein weltweit eine garantierte Zahlung von etwa 2.362 US-Dollar für jedes offizielle Spiel, in dessen Spielberichtsbogen (Protokoll) ihr Spieler während der WM-Qualifikation aufgeführt war.

Der wichtigste und erfreulichste Aspekt hierbei ist, dass es keine Rolle spielt, ob der berufene Spieler auf dem Platz stand oder auf der Bank saß. Wenn der Spieler im offiziellen Spielberichtsbogen stand, überweist die FIFA den vollen Betrag auf das Vereinskonto. Vorläufige analytische Berechnungen der usbekischen Profifußballliga (UzPFL) zeigen, dass unsere Super-League-Vereine aufgrund der Anzahl der für die Nationalmannschaften abgestellten Spieler und deren Einsätze erhebliche finanzielle Einnahmen erzielen werden. Zwar können nach der endgültigen Bestätigung durch die FIFA noch geringfügige Abweichungen auftreten, aber das Gesamtbild bleibt sehr positiv.

Das ist noch nicht alles! Der internationale Fußballverband gab bekannt, dass er für die Endrunde der Weltmeisterschaft, die derzeit in Nordamerika stattfindet, weitere 250 Millionen US-Dollar bereitgestellt hat. Gemäß den neuen Standards erhalten die Vereine eine Entschädigung von etwa 5.000 US-Dollar für jeden Tag an dem ihre Spieler im Kader für die Endrunde stehen. Wenn man bedenkt, dass der Wettbewerb über einen Monat dauert, ist dies ein beträchtlicher Betrag.

Zur Information: Wir können mit unendlichem Stolz sagen, dass die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung der italienischen Legende Fabio Cannavaro zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Dank dieses historischen Erfolgs haben auch die Vereine unserer nationalen Meisterschaft (Super League) die Möglichkeit, ihre Kassen während der WM mit erheblichen Beträgen in Fremdwährung zu füllen. Diese Mittel werden zweifellos der Entwicklung von Fußballakademien und der Infrastruktur in unserem Land dienen. Wir wünschen unseren Vertretern viel Glück auf dem Platz und unseren Vereinen viel Erfolg!

Verfolgen Sie die historischen ersten Spiele unserer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, die Transferwerte der Spieler sowie alle exklusiven finanziellen und taktischen Neuigkeiten des Turniers mit uns auf den Zamin-Seiten!