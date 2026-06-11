Alphonso Davies: Kanadische Fußballlegende kämpft vor der WM 2026 mit Verletzung

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Alphonso Davies: Kanadische Fußballlegende kämpft vor der WM 2026 mit Verletzung

Unter den Gruppen, die jeden Montag durch die Straßen von Toronto joggen, sieht man häufig Fans im Trikot der kanadischen Nationalmannschaft mit der Nummer 19. Auf dem Rücken dieses Trikots steht der Name des größten Stars in der Geschichte des kanadischen Fußballs — Alphonso Davies. Selbst Kanadier, die sich nicht für Fußball interessieren, kennen den Verteidiger von Bayern München gut. Er ist der einzige Fußballer, der einen Bekanntheitsgrad erreicht hat, der mit nationalen Kulturikonen wie Sidney Crosby, Drake und Justin Bieber vergleichbar ist. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Doch kurz vor der Weltmeisterschaft, die Kanada zum ersten Mal in seiner Geschichte ausrichtet, steht das Team vor einem ernsten Problem mit seinem Kapitän und Hauptstar. Eine Oberschenkelverletzung, die er sich Anfang Mai im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain zugezogen hat, stellt die Teilnahme von Davies am Turnier in Frage. Es ist so gut wie sicher, dass der 25-Jährige das Eröffnungsspiel gegen Bosnien und Herzegowina verpassen wird.

Der amerikanische Cheftrainer der kanadischen Nationalmannschaft, Jesse Marsch, sieht die Situation optimistisch. Seiner Meinung nach wird Davies, auch wenn er in den ersten Gruppenspielen nicht zum Einsatz kommt, dem Team in den entscheidenden Phasen des Turniers helfen können. Der Trainer plant, den Spieler für die darauffolgenden Spiele gegen Katar und die Schweiz fit zu machen.

Alphonso Davies ist die Person, die den kanadischen Fußball auf ein neues Niveau gehoben hat. Ohne sein Können und sein internationales Ansehen wäre es für Kanada schwierig gewesen, den Zuschlag für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft gemeinsam mit den USA und Mexiko zu erhalten. Nun wartet das ganze Land darauf, dass sein Held schnell auf den Platz zurückkehrt und am wichtigsten Turnier seiner Karriere teilnimmt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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