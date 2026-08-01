Warum Marcus Rashford das Spiel gegen Atletico Madrid verpasst

·65·Sport
Warum Marcus Rashford das Spiel gegen Atletico Madrid verpasst

Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford wird im Testspiel des Teams gegen Atletico Madrid in Stockholm nicht zum Einsatz kommen. Laut Goal.com absolviert der 28-jährige Spieler nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika eine obligatorische Erholungsphase, was seine Teilnahme an den ersten Trainingseinheiten verhindert, berichtet Goal.com .

Gemäß den Wettbewerbsbestimmungen erhalten Spieler nach ihrem letzten Einsatz für die Nationalmannschaft eine dreiwöchige Pflichtpause. Rashford, der die englische Nationalmannschaft vertrat, hält sich ebenfalls an diese Regel und bereitet sich darauf vor, ins Training zurückzukehren, um vor der neuen Saison seine körperliche Verfassung wiederherzustellen.

Zukunftsfragen und Transfersituation

Die Zukunft des Stürmers im Old Trafford geriet nach dem Ende seiner Leihe beim FC Barcelona wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Der katalanische Verein beschloss, den Spieler, der zum Gewinn der spanischen Meisterschaft beigetragen hatte, nicht fest zu verpflichten. Stattdessen nahmen die Spanier Anthony Gordon von Newcastle United unter Vertrag.

Die Situation wurde noch komplizierter, nachdem eine 40-Millionen-Pfund-Klausel für Klubs der englischen Premier League ohne offizielle Angebote abgelaufen war. Die Vereinsführung von Manchester United ist bestrebt, den Spieler zu verkaufen, um sein Gehalt von 325.000 Pfund pro Woche zu senken, doch bisher hat kein kaufwilliger Verein die geforderte Ablösesumme geboten.

Eine neue Chance unter Michael Carrick

Gleichzeitig wird berichtet, dass sich das Verhältnis des Spielers zum Trainerstab zum Positiven verändert hat, nachdem er unter dem früheren Trainer Ruben Amorim noch aus dem Kader verbannt worden war. Die Ernennung von Michael Carrick zum Cheftrainer könnte für Rashford die Gelegenheit bieten, seinen Wert auf dem Platz erneut unter Beweis zu stellen.

Erhebliche Zugeständnisse bei der Ablösesumme und den persönlichen Gehaltsforderungen des Spielers werden erforderlich sein, um seine Zukunft zu klären. Barcelonas Verzicht auf den Transfer und das geringe Interesse auf dem heimischen Markt schränken die Handlungsspielräume der Vereinsführung ein. Die Lösung dieses Problems ist von entscheidender Bedeutung für die finanzielle Stabilität von Manchester United und die Stimmung in der Kabine.

Es wird angemerkt, dass sich Rashford demnächst dem Trainingslager des Teams in Irland anschließen wird. Sein nächstes Spiel könnte er am 12. August in einem Testspiel gegen Leeds United im Croke Park in Dublin bestreiten. Diese Partie wird ein wichtiger Schritt sein, um die körperliche Verfassung des Spielers zu testen und die Vorbereitungspläne unter Carrick umzusetzen.

Marcus RashfordManchester UnitedAtletico MadridMichael CarrickPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Superliga 15. Spieltag: Technische Niederlage für Bunyodkor und heißes Duell im TalSuperliga 15. Spieltag: Technische Niederlage für Bunyodkor und heißes Duell im TalHeute, 16:01Wojciech Szczesny spricht offen über seine RauchgewohnheitWojciech Szczesny spricht offen über seine RauchgewohnheitHeute, 15:19Historisches Rennen am Issyk-Kul: Die «Formel 1 des Wassers» hat begonnen (Foto)Historisches Rennen am Issyk-Kul: Die «Formel 1 des Wassers» hat begonnen (Foto)Heute, 15:19Marcelino könnte saudi-arabischen Klub Al-Ahli übernehmenMarcelino könnte saudi-arabischen Klub Al-Ahli übernehmenHeute, 14:53Manchester United arbeitet an Transfer von Francisco ConceicaoManchester United arbeitet an Transfer von Francisco ConceicaoHeute, 14:50Cristian Romero vor Abschied von Tottenham und Wechsel zu InterCristian Romero vor Abschied von Tottenham und Wechsel zu InterHeute, 14:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“