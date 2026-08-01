Warum Marcus Rashford das Spiel gegen Atletico Madrid verpasst

Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford wird im Testspiel des Teams gegen Atletico Madrid in Stockholm nicht zum Einsatz kommen. Laut Goal.com absolviert der 28-jährige Spieler nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika eine obligatorische Erholungsphase, was seine Teilnahme an den ersten Trainingseinheiten verhindert, berichtet Goal.com .

Gemäß den Wettbewerbsbestimmungen erhalten Spieler nach ihrem letzten Einsatz für die Nationalmannschaft eine dreiwöchige Pflichtpause. Rashford, der die englische Nationalmannschaft vertrat, hält sich ebenfalls an diese Regel und bereitet sich darauf vor, ins Training zurückzukehren, um vor der neuen Saison seine körperliche Verfassung wiederherzustellen.

Zukunftsfragen und Transfersituation

Die Zukunft des Stürmers im Old Trafford geriet nach dem Ende seiner Leihe beim FC Barcelona wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Der katalanische Verein beschloss, den Spieler, der zum Gewinn der spanischen Meisterschaft beigetragen hatte, nicht fest zu verpflichten. Stattdessen nahmen die Spanier Anthony Gordon von Newcastle United unter Vertrag.

Die Situation wurde noch komplizierter, nachdem eine 40-Millionen-Pfund-Klausel für Klubs der englischen Premier League ohne offizielle Angebote abgelaufen war. Die Vereinsführung von Manchester United ist bestrebt, den Spieler zu verkaufen, um sein Gehalt von 325.000 Pfund pro Woche zu senken, doch bisher hat kein kaufwilliger Verein die geforderte Ablösesumme geboten.

Eine neue Chance unter Michael Carrick

Gleichzeitig wird berichtet, dass sich das Verhältnis des Spielers zum Trainerstab zum Positiven verändert hat, nachdem er unter dem früheren Trainer Ruben Amorim noch aus dem Kader verbannt worden war. Die Ernennung von Michael Carrick zum Cheftrainer könnte für Rashford die Gelegenheit bieten, seinen Wert auf dem Platz erneut unter Beweis zu stellen.

Erhebliche Zugeständnisse bei der Ablösesumme und den persönlichen Gehaltsforderungen des Spielers werden erforderlich sein, um seine Zukunft zu klären. Barcelonas Verzicht auf den Transfer und das geringe Interesse auf dem heimischen Markt schränken die Handlungsspielräume der Vereinsführung ein. Die Lösung dieses Problems ist von entscheidender Bedeutung für die finanzielle Stabilität von Manchester United und die Stimmung in der Kabine.

Es wird angemerkt, dass sich Rashford demnächst dem Trainingslager des Teams in Irland anschließen wird. Sein nächstes Spiel könnte er am 12. August in einem Testspiel gegen Leeds United im Croke Park in Dublin bestreiten. Diese Partie wird ein wichtiger Schritt sein, um die körperliche Verfassung des Spielers zu testen und die Vorbereitungspläne unter Carrick umzusetzen.