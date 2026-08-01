Microsoft Windows 11 reduziert RAM-Verbrauch

Microsoft hat umfangreiche Optimierungsmaßnahmen gestartet, um den Arbeitsspeicherverbrauch (RAM) des Betriebssystems Windows 11 deutlich zu senken. Laut Ixbt.com wird dieses Update Besitzern von Computern mit 8 GB RAM eine komfortablere Nutzung des Systems ermöglichen, berichtet Ixbt.com berichtet .

Die bevorstehenden Änderungen wurden von Pavan Davuluri, dem Präsidenten von Windows und Devices, bekannt gegeben. Seinen Aussagen nach besteht die Hauptaufgabe des Softwareteams darin, sicherzustellen, dass Windows 11 auch auf Budget-Geräten schnell und reaktionsfähig bleibt.

Gründe für die Senkung des Speicherverbrauchs

Ausgelöst wurden diese Änderungen auch durch die wirtschaftliche Lage auf dem Markt. Die Speicherpreise sind aufgrund der hohen Nachfrage nach DRAM-Modulen für die Entwicklung von AI-Technologien gestiegen. Infolgedessen sind viele Laptop-Hersteller gezwungen, zu Basiskonfigurationen mit 8 GB RAM zurückzukehren.

Daher plant Microsoft, den vom Betriebssystem beim ersten Hochfahren belegten Speicherplatz zu verkleinern. Dies ermöglicht es, noch vor dem Start von Benutzeranwendungen mehr Ressourcen freizugeben und die allgemeine Systemleistung zu steigern.

Phasen der technischen Optimierung

Das Unternehmen wird die Plattform WinUI 3 weiter verbessern. Auf dieser Plattform basierende Anwendungen sollen von Anfang an weniger RAM verbrauchen, was sich positiv auf die Gesamtstabilität des Systems auswirkt.

Der Optimierungsprozess umfasst auch die Chromium- und WebView2-Komponenten, auf denen viele moderne Windows-Apps basieren. Microsoft verspricht, diese Werkzeuge speichereffizienter zu machen.

Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen 8 GB Speicher nicht als neuen empfohlenen Standard ausruft. Experten raten weiterhin dazu, für komplexe Aufgaben und moderne Programme Computer mit mindestens 16 GB Speicher zu wählen. Wann genau die neuen Optimierungen in Windows 11 erscheinen werden, ist derzeit noch unbekannt.