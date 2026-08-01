Wojciech Szczesny spricht offen über seine Rauchgewohnheit

Barcelona-Torhüter Wojciech Szczesny hat sich offen zu seiner langjährigen Rauchgewohnheit und Nikotinabhängigkeit geäußert. Der erfahrene Schlussmann bezeichnete dieses Laster als seine persönliche Schwäche und betonte entschlossen, dass er nicht die Absicht hat aufzuhören, berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit The Athletic erklärte der polnische Torhüter, dass er seinen Lebensstil abseits des Platzes nicht versteckt. Der ehemalige Spieler von Juventus und Arsenal gab zu, dass dies vielleicht nicht typisch für einen Profisportler ist, aber er zieht es vor, sich selbst treu zu bleiben.

Laut Szczesny möchte er nicht gegen diese Gewohnheit ankämpfen und hat sie einfach akzeptiert. "Es sieht vielleicht nicht nach der professionellsten Sache der Welt aus, aber ich bin, wer ich bin. Die Leute wissen, dass ich diese eine Angewohnheit habe, die ich nicht loswerden kann", sagte der Torhüter.

Reaktion der Fans und Ehrlichkeit

Interessanterweise haben sich die Barcelona-Fans sogar ein spezielles Lied ausgedacht, das der Gewohnheit des Spielers gewidmet ist. Wojciech verheimlichte nicht seine Freude darüber, zum ersten Mal in seiner Karriere ein solches Lied gewidmet bekommen zu haben.

Dem Sportler zufolge versteckt er seine Fehler im Gegensatz zu anderen Spielern nicht und gibt sie offen zu. Genau diese Ehrlichkeit und Offenheit spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer engen Verbindung zu den Fans.

"Die Leute haben nicht durch versteckte Paparazzi-Fotos von meinem Rauchen erfahren. Ich habe diese Angewohnheit selbst zugegeben", fügte der erfahrene Schlussmann hinzu.

Die Akzeptanz der Schwäche

Szczesny betonte ausdrücklich, dass er das Rauchen niemals anderen empfehlen würde, da es eine schlechte Angewohnheit sei, die jeder meiden sollte. Wenn es jedoch um seine eigenen Fehler geht, erklärte er, dass er diese gelassen akzeptiert.

Dank dieser leichten und ehrlichen Einstellung zu der Situation wurde der Torhüter bei Barcelonas Meisterschaftsparade sogar mit einer Mütze gesehen, auf der das Wort „Smoker“ stand. Dies zeigt deutlich sein Selbstvertrauen und seine Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit.