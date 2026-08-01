Roskosmos enthüllt die Geheimnisse hinter einzigartigen Fotos des Sojus-Raketenstarts

Die Staatskorporation Roskosmos hat Einblicke gegeben, wie es gelungen ist, den Start einer Sojus-Rakete ins All erfolgreich festzuhalten und technische Details der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Aufnahmen ziehen dank ihrer Klarheit und der gut sichtbaren Strahlen alle Technikbegeisterten in ihren Bann. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com spielte bei der Erfassung solch makelloser Aufnahmen eine extrem kurze Verschlusszeit von 1/32000 Sekunde eine Schlüsselrolle. Normalerweise ist die Helligkeit von Raketentriebwerken beim Abflug mit Sonnenlicht vergleichbar, weshalb herkömmliche Aufnahmemethoden die wahre Struktur der Flamme nicht bewahren können.

Technische Herausforderungen und Lösungen

Experten erklären, dass Standardansätze unter solchen extremen Lichtverhältnissen nicht ausreichen. Das Schließen der Blende auf Extremwerte führt beispielsweise durch Beugung zu einem Verlust an Bildschärfe. Auch die Verwendung von Graufiltern wurde nicht als optimale Lösung bewertet.

Genau deshalb entschieden sich Fotografen für eine extrem kurze Verschlusszeit, um die sich schnell bewegenden Gase einzufrieren. Daten zufolge beträgt die Geschwindigkeit der aus den Triebwerksdüsen austretenden Gase etwa 2800 Meter pro Sekunde. Daher ist selbst bei einer Belichtungszeit von 1/8000 Sekunde eine deutliche Bewegungsunschärfe zu beobachten.

Einstellungen hinter den einzigartigen Aufnahmen

Erst eine Verschlusszeit von 1/32000 Sekunde ermöglichte es, diesen negativen Effekt auf nahezu Null zu reduzieren und die Strömungen perfekt darzustellen. Auf den erhaltenen Bildern sind fast transparente Abgasstrahlen deutlich zu erkennen.

Es stellte sich zudem heraus, dass die hellen Flammenzungen, die gewöhnlich als Abgasstruktur wahrgenommen werden, in Wirklichkeit Kerosin sind, das zur Kühlung der Brennkammer und der Düse verwendet wird und in der Atmosphäre verbrennt. Bei der Aufnahme dieser einzigartigen Bilder wurden ISO 64, Blende f/16 und die genannte Verschlusszeit von 1/32000 Sekunde verwendet.