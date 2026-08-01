Tottenham hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Kapitäns und starren Innenverteidigers Cristian Romero Inter erzielt. Laut Berichten von ESPN beläuft sich die Ablösesumme auf 40 Millionen Euro (ca. 34 Millionen Pfund), und die Parteien stehen kurz vor dem Abschluss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 28-jährige argentinische Nationalspieler verbrachte fünf Saisons beim Londoner Klub. Er wurde im vergangenen Jahr nach dem Weggang von Son Heung-min vom damaligen Trainer Thomas Frank zum Kapitän ernannt. Während des Sommertransferfensters äußerte der Spieler jedoch den Wunsch, Nordlondon zu verlassen.

Roberto De Zerbi und die Entscheidung des Spielers

Tottenhams Cheftrainer Roberto De Zerbi bestätigte offen, dass er den Wunsch des Kapitäns respektiert, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Übungsleiter erinnerte daran, dass er bei seiner Ankunft im April eine spezielle Vereinbarung mit den Spielern getroffen hatte.

De Zerbi zufolge sagte er den Spielern, dass er künftigen Transfers nicht im Weg stehen werde, wenn sie dem Team helfen, die Klasse zu halten. Zudem lobte der Trainer Romeros Verhalten und betonte, dass sein Wechselwunsch nichts mit der Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft zu tun habe.

Transferdetails und Konkurrenz

Bevor der Serie-A-Vertreter Inter zum Hauptfavoriten wurde, hatten auch die spanischen Giganten Barcelona und Atletico Madrid Interesse an dem argentinischen Verteidiger gezeigt. Die Bemühungen der La-Liga-Klubs blieben jedoch erfolglos, und der Spieler steht vor einem Wechsel nach Italien.

Tottenhams Führungsebene hatte sich im Vorfeld bereits um eine Verstärkung der Defensive gekümmert. Im Sommertransferfenster verpflichteten die Londoner die Innenverteidiger Jan Paul van Hecke und Marcos Senesi, um adäquaten Ersatz für Romero im Kader zu haben.