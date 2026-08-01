Manchester United arbeitet an Transfer von Francisco Conceicao

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Manchester United arbeitet an Transfer von Francisco Conceicao

Englands Manchester United arbeitet intensiv an der Verpflichtung des Juventus-Flügelspielers Francisco Conceicao, um die Offensivabteilung im Sommertransferfenster zu verstärken. Berichten von Sportmediaset zufolge bereiten die englischen Giganten ein riesiges Geschäft aus Bargeld und einem Tauschgeschäft vor, um das portugiesische Talent zu verpflichten. Dieser Schritt gilt als einer der entscheidenden Schritte, um das Offensivpotenzial des Teams weiter zu steigern, berichtet Goal.com .

Derzeit führt die Führung von Manchester United das Transferrennen an; obwohl auch Liverpool die Situation genau beobachtet, bleiben die Red Devils der hartnäckigste Bewerber. Francisco Conceicao wechselte im Sommer 2024 auf Leihbasis von Porto zum Turiner Klub. Danach wurde er dank seiner glänzenden Leistungen zu einer Schlüsselfigur für Juventus, und der Klub kaufte ihn für 30 Millionen Euro fest.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Berichten der italienischen Medien zufolge bewertet Juventus den Transferwert von Francisco Conceicao auf 50 bis 60 Millionen Euro. Sollte der englische Klub jedoch zustimmen, einen eigenen Spieler in den Deal einzubeziehen, könnte sich die Gesamtsumme an Bargeld erheblich verringern. Manchester United hat signalisiert, dass sie bereit sind, 30 Millionen Euro zusammen mit dem niederländischen Stürmer Joshua Zirkzee anzubieten, der seinen Stammplatz verloren hat, um die Ablösesumme zu drücken.

Joshua Zirkzees Angelegenheiten in Manchester laufen nicht wie erwartet, und es wird erwartet, dass er eine Rückkehr in den italienischen Fußball begrüßen würde. Im Gegenzug sucht Juventus-Cheftrainer Luciano Spalletti nach einem neuen Spieler zur Verstärkung des Angriffs und schätzt Zirkzees Spielstil sehr. Dies macht den Spielertausch auch für den Serie-A-Giganten zu einer äußerst attraktiven Option.

Verhandlungen und Zukunftspläne

Der bekannte Berater Jorge Mendes fungiert aktiv als Vermittler bei den Verhandlungen zwischen den beiden europäischen Giganten. Er arbeitet hart daran, eine finanziell und taktisch vorteilhafte Lösung für alle Parteien zu finden. Es wird erwartet, dass Mendes in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot im Juventus-Hauptquartier in Continassa vorlegt.

Es wird vermutet, dass die vorgeschlagene Struktur dieses Tauschgeschäfts den Interessen beider Klubs voll und ganz entspricht. Während der Transfer von Francisco Conceicao dem Trainer von Manchester United einen äußerst dynamischen Flügelspieler bringen wird, erhält Juventus finanzielle Mittel sowie einen Stürmer mit Serie-A-Erfahrung.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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