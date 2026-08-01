Blogger Überlebt Hai-Angriff und Unterzieht Sich Vier Operationen

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Blogger Überlebt Hai-Angriff und Unterzieht Sich Vier Operationen

Henry Gibbs, ein aus Neuseeland stammender Content Creator für Fischfang und Tauchen, wurde bei Dreharbeiten in den Gewässern nahe den Fidschi-Inseln von einem Hai attackiert. Der Vorfall ereignete sich während seines allerersten Tauchgangs auf Fidschi.

Wie Gibbs selbst in den sozialen Medien mitteilte, betrieb er Unterwasserfotografie und ging gleichzeitig mit einer Speerwaffe auf Fischfang. In diesem Moment tauchten mehrere Graue Riffhaie um ihn herum auf. Einer von ihnen kreiste zunächst in einiger Entfernung, änderte jedoch später sein Verhalten, schwamm rasant auf Gibbs zu und biss ihn ins rechte Bein. Der Vorfall wurde von der Kamera des Bloggers festgehalten.

Nach dem Angriff zogen die beiden Begleiter von Gibbs, Colby und Dan, ihn sofort aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe bei seiner Verletzung. Anschließend wurde der Blogger ins Krankenhaus gebracht. Sein rechtes Bein wurde schwer verletzt, und die Ärzte mussten vier Operationen, einschließlich Hauttransplantationen, durchführen, um es zu retten.

In einem Update zu seinem Zustand zeigte sich Gibbs äußerst dankbar, dass sein Bein gerettet wurde und er seine Zehen wieder vollständig bewegen kann. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass er sich vollständig erholen wird. Einigen Quellen zufolge setzte er seine Behandlung im Krankenhaus fort.

Interessanterweise erklärte der Blogger, dass er dem Hai nach dem Vorfall nicht böse ist. Seiner Ansicht nach befand er sich im natürlichen Lebensraum des Haies. Gibbs betonte zudem, dass Verhaltensänderungen von Haien ernster genommen werden sollten, und kündigte an, das Video in Zukunft zusammen mit Sicherheitslektionen zu teilen.

Aus seiner Erfahrung heraus betonte Gibbs, dass man das Tauchen sofort abbrechen sollte, wenn sich das Verhalten eines Haies drastisch ändert. Er riet zudem davon ab, Tarnkleidung in tropischen Gewässern zu tragen, und wies darauf hin, dass es irreführend sein kann, die Gefährlichkeit eines Haies nur anhand seiner Größe zu beurteilen.

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Charos
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