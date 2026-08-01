Findet die Hochzeit von Cristiano Ronaldo und Georgina heute, am 1. August, statt

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Findet die Hochzeit von Cristiano Ronaldo und Georgina heute, am 1. August, statt

Westliche Medien waren überrascht von Nachrichten, auf die Millionen von Fans weltweit gewartet hatten: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez scheinen endlich bereit zu sein, ihre Beziehung zu officialisieren. Gerüchte über eine für den 1. August geplante große Hochzeit verbreiteten sich sofort in den führenden Boulevardzeitungen der Welt.

Geheime Einladung und schwarzer Dresscode

Ein Bericht der portugiesischen TV-Sendung V+ Fama löste Gerüchte über Ronaldos heimliche Hochzeit mit Georgina Rodríguez aus. Moderator Adriano Silva Martins gab bekannt, dass eine mysteriöse Hochzeitseinladung in der Redaktion eingegangen sei.

Den Angaben auf der Einladung zufolge sollte die Zeremonie am 1. August um 17:00 Uhr im berühmten Palast- und Parkkomplex Quinta da Regaleira in Sintra stattfinden, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Einer der am meisten diskutierten Aspekte der Einladung war der für die Gäste festgelegte Dresscode. Demnach wurden die Teilnehmer gebeten, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Diese Nachricht versetzte Ronaldos Fans in Aufregung und schürte Vermutungen, dass die kommende Zeremonie eher an eine glamouröse Hollywood-Premiere als an eine traditionelle Hochzeit erinnern könnte.

Hochzeitsberichte dementiert

Doch kurz darauf tauchten auch gegenteilige Berichte über Ronaldos Hochzeit auf. Das für Promi-News bekannte spanische Magazin ¡HOLA! berichtete unter Berufung auf eigene Quellen, dass an diesem Wochenende keine Hochzeit stattfinden werde.

Die Publikation nannte dafür mehrere Gründe. So ist der Komplex Quinta da Regaleira am 1. August für Touristen geöffnet, und Eintrittskarten bleiben den ganzen Tag über im Verkauf.

Darüber hinaus ist für denselben Abend ein Konzert der portugiesischen Sängerin Silvana Peres auf dem Gelände des Komplexes geplant.

Daher wird betont, dass die Wahrscheinlichkeit, eine große und geschlossene Promi-Hochzeit gleichzeitig mit Touristenbesuchen und einem Konzert in diesem Gebiet abzuhalten, äußerst gering ist.

Die Vertreter des Quinta da Regaleira-Komplexes geben bisher keine klaren Antworten auf die Fragen von Journalisten. Dies verstärkt die geheimnisvolle Stimmung um die Gerüchte über Ronaldos Hochzeit mit Georgina noch weiter.

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Charos
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