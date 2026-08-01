Marcelino könnte saudi-arabischen Klub Al-Ahli übernehmen

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Marcelino könnte saudi-arabischen Klub Al-Ahli übernehmen

Der bekannte spanische Experte Marcelino könnte seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzen und Cheftrainer von Al-Ahli werden. Berichten von ixbt.com zufolge wird erwartet, dass der erfahrene Trainer die Mannschaft ab der kommenden Saison übernimmt. Diese mögliche Ernennung sorgt bei den Fans des saudi-arabischen Klubs für großes Interesse, da sie auf einen Aufschwung des Teams hoffen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit wird Al-Ahli vom deutschen Trainer Matthias Jaissle betreut, der kurz davor steht, seine Karriere in der englischen Premier League bei Newcastle United fortzusetzen. Angesichts seines erwarteten Abschieds hat die Vereinsführung sofort nach einem Nachfolger gesucht und sieht in Marcelino den Hauptkandidaten.

Marcelinos Trainerkarriere

Marcelinos aktive Laufbahn als Spieler verlief nicht sonderlich spektakulär. Als Mittelfeldspieler für Sporting Gijón musste der Spanier seine Karriere aufgrund von Verletzungen bereits im Alter von 28 Jahren vorzeitig beenden. Nach Stationen bei Racing, Levante und Elche entschied er sich wegen anhaltenden Pechs für den Trainerweg.

Seine Trainerkarriere begann er sehr früh im Alter von 32 Jahren in den unteren spanischen Ligen. Zunächst trainierte er Deportivo Lealtad, später wurde er Trainer der Reservemannschaft von Sporting Gijón, wo er seine ersten Schritte machte und sich im Laufe der Zeit einen Namen im spanischen Fußball machte.

Die Geschichte mit Villarreal und Barcelona

Der Experte wird vor allem dafür in Erinnerung behalten, dass er die moderne Geschichte von Villarreal mitgeprägt hat. Sein Ausspruch während seiner Zeit im Verein „Ich bin gekommen, um den Spielern die Angst zu nehmen“ ist den Fans unvergessen geblieben. Dieser Geist wird nun auch in Saudi-Arabien gefragt sein.

Marcelino ist zudem dafür bekannt, in seiner Karriere zwei glänzende Siege gegen den FC Barcelona gefeiert zu haben. Interessanterweise hat der spanische Trainer außerhalb Spaniens jedoch noch keine Erfolge vorzuweisen. Ein mögliches Engagement bei Al-Ahli wäre seine erste große Herausforderung im Ausland.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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