Lamine Yamal und Nico Williams kehren ins Training der spanischen Nationalmannschaft zurück

Die spanische Nationalmannschaft erhielt wichtige positive Nachrichten vor ihrem Auftaktspiel in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 gegen Kap Verde. Die wichtigsten Offensivkräfte Lamine Yamal und Nico Williams sind ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die Teilnahme dieses dynamischen Duos war aufgrund von Verletzungen fraglich, doch ihre Rückkehr in die Gruppe gibt den Fans vor dem Turnier Hoffnung. Dies berichtet Goal.com .

Die Trainingseinheit am Donnerstag im Quartier in Chattanooga, Tennessee, war eine große Erleichterung für Cheftrainer Luis de la Fuente. Yamal, Williams und Victor Munoz hatten das letzte Testspiel gegen Peru am Montag verletzungsbedingt verpasst. Während der Rest der Mannschaft zum Spiel reiste, absolvierte das Trio ein separates Rehabilitationsprogramm.

Besonders der Zustand des Barcelona-Stars Lamine Yamal bereitete den Experten Sorgen. Das 18-jährige Talent hat seit April aufgrund einer Verletzung am linken Bein kein Pflichtspiel mehr bestritten. Luis de la Fuente betonte in einem Interview letzte Woche, dass Yamal für das erste Spiel bereit sein werde, seine Einsatzzeit jedoch begrenzt sein könnte.

Während des Trainings herrschte eine ausgelassene Stimmung. Die Teamkollegen feierten die Rückkehr von Yamal und Williams auf ihre eigene Art. Zudem feierte Torhüter Unai Simon seinen Geburtstag im Kreise der Mannschaft. Nun kann sich Spanien auf die taktischen Pläne für die Gruppe H konzentrieren.

Mit einer Mischung aus Jugend und Erfahrung gilt die spanische Nationalmannschaft als einer der Hauptfavoriten dieser Weltmeisterschaft. Die Rückkehr der Offensivstars erhöht zweifellos die Titelchancen des Teams.