Real Madrid stellt Vinícius Júnior ein scharfes Ultimatum

·1·Sport
Real Madrid stellt Vinícius Júnior ein scharfes Ultimatum

Während die hitzigen Debatten der Weltmeisterschaft und die astronomischen Transfer-Sagas um Elliot Anderson andauern, verbreitete sich wie ein Lauffeuer eine weitere unerwartete und sensationelle Nachricht aus dem Lager von Real Madrid. Die Zukunft von Vinícius Júnior, einem langjährigen Anführer der „Los Blancos“ und einem der Hauptstars im Angriff, steht ernsthaft in Frage. Laut exklusiven Informationen einer der einflussreichsten und zuverlässigsten Sportpublikationen, Okdiario , hat die Vereinsführung dem brasilianischen Flügelspieler eine sehr feste und scharfe Forderung gestellt.

Dem Bericht zufolge bieten Real-Präsident Florentino Pérez und die Vereinsverantwortlichen Vinícius die Wahl zwischen zwei Wegen: Entweder der Spieler unterzeichnet in naher Zukunft einen neuen Vertrag zur Verlängerung seines aktuellen Kontrakts, oder er wird noch in diesem Sommertransferfenster auf den Transfermarkt gesetzt und offiziell zum Verkauf angeboten.

Keine Vertragsverlängerung — Verkaufsoption steht bereit

Die harte Haltung der Vereinsführung kommt nicht von ungefähr. Sollte in den kommenden Tagen keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden, sind die Madrilenen bereit, einen Verkauf ihres Stars für eine hohe Summe in diesem Sommer ernsthaft in Betracht zu ziehen, um ihn im nächsten Jahr nicht billig oder ablösefrei zu verlieren. Vor dem Hintergrund der Ankunft von Bernardo Silva und neuer taktischer Änderungen im Kader will der Verein seine Finanzstrategie strikt kontrollieren.

Das talentierte Fußballtalent Vinícius Júnior spielt seit 2018 im Santiago Bernabéu und verteidigt würdig die Ehre von Real Madrid. Während der anstrengenden Saison 2025/26 wurde er zur wahren treibenden Kraft des Teams und absolvierte in allen Wettbewerben insgesamt 53 Spiele . In diesen Partien traf er 22 Malins gegnerische Tor und lieferte 14 Vorlagen (Assists) an seine Teamkollegen. Der aktuelle Arbeitsvertrag des Spielers läuft bis zum Sommer 2027.

Wird Vinícius in Madrid bleiben oder sich neuen Interessenten anschließen? Diese Frage dürfte bald beantwortet werden.

Verfolgen Sie das Transferschicksal von Vinícius Júnior, neue Vereinbarungen bei Real Madrid und die schnellsten, exklusiven Nachrichten über den Weltfußball mit uns auf den Zamin-Seiten!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

City gibt Rekordangebot für Elliot Anderson abCity gibt Rekordangebot für Elliot Anderson abHeute, 06:11Bernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real MadridBernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real MadridHeute, 05:43Weltmeisterschaft: 1. Spieltag der Gruppe A abgeschlossenWeltmeisterschaft: 1. Spieltag der Gruppe A abgeschlossenHeute, 05:37Mexiko besiegt Südafrika im Eröffnungsspiel der WM 2026Mexiko besiegt Südafrika im Eröffnungsspiel der WM 2026Heute, 05:32Südkorea gelingt ein Comeback-Sieg gegen TschechienSüdkorea gelingt ein Comeback-Sieg gegen TschechienHeute, 05:26Über Diogo Jota und seinen unerfüllten Traum von der WeltmeisterschaftÜber Diogo Jota und seinen unerfüllten Traum von der WeltmeisterschaftHeute, 03:35
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan