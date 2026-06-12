Dmitriy Kuznetsov wünscht der usbekischen Nationalmannschaft viel Erfolg bei der WM 2026

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Dmitriy Kuznetsov wünscht der usbekischen Nationalmannschaft viel Erfolg bei der WM 2026

Das größte und am meisten erwartete Fußballfest des Jahres, die Weltmeisterschaft 2026, geht in die heiße Phase. Während die Welt auf die Spielfelder in den USA, Mexiko und Kanada blickt, teilen renommierte Fußballexperten und ehemalige Stars ihre Prognosen. Auch der ehemalige russische Nationalverteidiger Dmitriy Kuznetsov, der in seiner Blütezeit für den spanischen Klub Espanyol auflief, äußerte sich zum aktuellen Turnier.

Der erfahrene Ex-Profi verriet, welchen Teams er bei dieser Weltmeisterschaft die Daumen drückt:

— „Bei dieser Weltmeisterschaft verfolge ich die Spiele von Spanien und Usbekistan mit besonderer Spannung. Dass ich die Iberer gewählt habe, ist verständlich – ich habe in der La Liga gespielt, einer der Top-5-Ligen, und dieser Fußball liegt mir am Herzen.

Was Usbekistan betrifft, so ist dieses Land eng mit Russland verbunden. Daher ist der Erfolg der usbekischen Spieler für mich sehr wertvoll. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Nationalmannschaft die K.o.-Runde (Achtelfinale) erreicht. Allein die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft ist ein großer Erfolg und ein Beweis für Mut und Entschlossenheit.

Als Favoriten sehe ich Argentinien, Brasilien und Frankreich – besonders die Franzosen sind extrem stark besetzt. Auch Portugal, die Heimat von Cristiano Ronaldo, könnte für eine Überraschung sorgen“, betonte Dmitriy Kuznetsov.

Zur Erinnerung: Bei diesem prestigeträchtigen Turnier, das am 11. Juni begann und bis zum 19. Juli dauert, kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel.

Der historische Spielplan unserer Nationalmannschaft

Die Fans sind begeistert, dass Usbekistan in Gruppe K gelost wurde. Unsere Mannschaft erwartet schwere Duelle gegen die Giganten des Weltfußballs. Hier ist der Spielplan nach Taschkent-Zeit:

Spieltag

Gegner

Datum und Zeit (Taschkent)

Bedeutung

1. Spieltag

Kolumbien

18. Juni, 07:00 Uhr

Debüt gegen den südamerikanischen Giganten um Luis Díaz und James Rodríguez.

2. Spieltag

Portugal

23. Juni, 22:00 Uhr

Duell gegen den Europameister um die lebende Legende Cristiano Ronaldo.

3. Spieltag

DR Kongo

28. Juni, 04:30 Uhr

Das entscheidende Spiel um den Einzug in die K.o.-Runde.

Wir wünschen unseren Vertretern viel Erfolg bei dieser historischen Reise!

Verfolgen Sie die ersten Schritte Usbekistans bei der WM, exklusive Berichte und Analysen auf den Seiten von Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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