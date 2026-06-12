Eder Militao äußert sich zur Rückkehr von Jose Mourinho zu Real Madrid

Der Innenverteidiger von Real Madrid, Eder Militao, hat seine Gedanken zur sensationellen Rückkehr von Jose Mourinho ins Santiago Bernabeu geteilt. Der portugiesische Taktiker hat einen Dreijahresvertrag beim Verein unterschrieben. Der brasilianische Verteidiger, der derzeit wegen einer schweren Verletzung ausfällt, äußerte große Hoffnungen auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Trainer in der nächsten Saison. Dies berichtet Goal.com .

Florentino Perez erfüllte sein Versprechen aus dem Präsidentschaftswahlkampf, indem er den 63-jährigen Trainer mit einem Vertrag bis 2029 zurückholte, nachdem Alvaro Arbeloa den Verein verlassen hatte. Es ist ein riesiges Comeback für den taktischen Trainer, der Madrid vor 13 Jahren verließ. Real Madrid zahlte eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro an Benfica, um den Trainer freizustellen, der nächsten Monat offiziell seine Arbeit aufnehmen wird.

Militao wurde im April wegen eines Kreuzbandrisses im linken Bein operiert und absolviert derzeit einen fünfmonatigen Rehabilitationsprozess. „Er ist ein großartiger Trainer. Ich freue mich auf die nächste Saison. Auf persönlicher Ebene gibt es Höhen und Tiefen im Leben. Das Wichtigste ist, geistig gesund zu sein. Wenn der Kopf am richtigen Fleck ist und die Beziehung zur Familie gut ist, wird alles einfacher“, sagte der Verteidiger gegenüber SportyBet.

Der brasilianische Verteidiger sprach auch über die psychischen Auswirkungen der Verletzung: „Es passierte, als ich einen Pass annahm. Ich spürte etwas Seltsames, als ich mich zum Schuss drehte. Zuerst schien es nicht ernst, aber nach der Diagnose wurde alles klar. Häufige Verletzungen beeinflussen die Mentalität, geben einem aber auch Erfahrung. Früher war ich ein sehr explosiver Spieler, jetzt bin ich viel ruhiger und verlasse mich nicht nur auf Schnelligkeit.“

Jose Mourinho kehrt in die spanische Hauptstadt zurück, mit der Aufgabe, eine Mannschaft wieder aufzubauen, die zwei Saisons in Folge ohne Titel beendet hat. Der portugiesische Trainer gewann während seiner ersten Amtszeit zwischen 2010 und 2013 La Liga und den spanischen Pokal. Sein moderner taktischer Ansatz wirft jedoch viele Fragen auf, da er seit dem Gewinn der englischen Premier League mit Chelsea vor über einem Jahrzehnt keinen Meistertitel mehr gewonnen hat.