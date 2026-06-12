Ousmane Dembele: Lionel Messi kann mit 38 Jahren Weltmeister mit Argentinien werden

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Ousmane Dembele: Lionel Messi kann mit 38 Jahren Weltmeister mit Argentinien werden

Paris Saint-Germain-Stürmer Ousmane Dembele äußerte sich lobend über seinen ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi. Der französische Flügelspieler betonte, dass der legendäre Stürmer trotz seines Alters von 38 Jahren in der Lage sei, die argentinische Nationalmannschaft erneut zum Weltmeistertitel zu führen. Dembele merkte an, dass Messis einzigartige Fähigkeiten und sein Einfluss auf das Spiel mit der Zeit nicht abgenommen haben. Dies berichtet Goal.com .

Ousmane Dembele, der sich mit der französischen Nationalmannschaft auf das Turnier vorbereitet, sprach in einem Interview mit Marca über Lionel Messi. "Natürlich kann er jede Trophäe gewinnen. Ich habe gesehen, wozu er fähig ist, als wir zusammen beim FC Barcelona gespielt haben. Er ist der beste Spieler der Fußballgeschichte und bleibt weiterhin sehr gefährlich", sagte der PSG-Star.

Dembele betonte ausdrücklich, dass Messis Alter sein Spiel nicht beeinträchtige. Seiner Meinung nach ist es selbst mit 38 Jahren eine äußerst schwierige Aufgabe, Lionel Messi zu stoppen, und sein angeborenes Talent sowie seine Erfahrung könnten Argentinien erneut Goldmedaillen bescheren. Gleichzeitig sprach Ousmane Dembele über den Druck auf die französische Nationalmannschaft und erklärte, dass sein Team alles daransetzen werde, zum dritten Mal in Folge das Finale zu erreichen.

Die französische Nationalmannschaft beginnt ihr Turnier mit einem Spiel gegen den Senegal. In der Gruppenphase warten Duelle gegen den Irak und Norwegen. Titelverteidiger Argentinien startet gegen Algerien in den Wettbewerb, gefolgt von Spielen gegen Österreich und Jordanien. Beide Giganten gelten als Top-Favoriten auf den Titel im erweiterten Turnierformat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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